0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Моделі ШІ назвали 10 професій, в яких вони заберуть роботу

Технології&Авто
283
ШІ-робот на роботі
ШІ-робот на роботі
Напередодні старту нової вступної кампанії майбутні студенти та їхні батьки все частіше замислюються: який напрям навчання обрати, щоб здобута спеціальність не втратила актуальності вже за кілька років. Кардинальні зміни на ринку праці, спровоковані стрімким розвитком технологій, змушують діяти на випередження.
Платформа Happy Monday провела цікавий експеримент, щоб з’ясувати, чи усвідомлюють самі алгоритми свій вплив на майбутнє людської зайнятості.
Читайте також
За допомогою єдиного уніфікованого запиту (промпту) журналісти протестували п’ять провідних, різних за архітектурою та характером моделей штучного інтелекту. Хоча деталізація списків та оцінка ризиків у ботів дещо відрізнялися, щодо ключових індустрій їхній вердикт виявився абсолютно одностайним: ера масової автоматизації рутинних завдань уже настала.
Нижче наведено детальні рейтинги «професій під загрозою» від кожної з п’яти нейромереж.

Claude Sonnet 4.6 (Anthropic)

ПрофесіяРизик автоматизації, %Причина, чому ШІ забере цю роботу
1Оператор кол-центру93%Голосові та текстові агенти вже замінюють живих операторів
2Копірайтер89%Масовий контент генерується швидше та дешевше
3Перекладач технічних текстів86%Якість машинного перекладу майже досягла людської
4Junior-аналітик даних81%SQL, Excel, звіти — виконую миттєво без навчання
5Помічник юриста76%Документи, прецеденти, договори — типове завдання для ШІ
6Junior-рекрутер74%Відбір резюме та скринінг — повністю формалізоване завдання
7Журналіст, редактор новин71%Алгоритми вже пишуть новини за даними без людини
8Бухгалтер первинної документації68%Введення, звірка, рутинні проводки — легко автоматизуються
9Графічний дизайнер банерів і стокового контенту57%Генерація зображень за промптом створює тиск на масовий сегмент
10Репетитор, онлайн-викладач стандартних курсів52%Aдаптивні ШІ-системи персоналізують навчання краще за масові курси
____________________________________

Gemini 3 Flash (Google)

ПрофесіяРизик автоматизації, %Причина, чому ШІ забере цю роботу
1Спеціаліст з введення даних98%Миттєве розпізнавання та структурування
2Коректор92%Бездоганна перевірка граматики та стилю
3Оператор кол-центру (перша лінія)90%Цілодобова обробка типових запитів
4Перекладач технічних текстів88%Висока точність у вузьких доменах
5Копірайтер (SEO та описи товарів)85%Швидка генерація шаблонного контенту
6Бухгалтер (первинна документація)82%Автоматизація транзакцій та звітів
7Молодший юрист78%Надшвидкий аналіз гігантських баз даних
8Туристичний агент75%Персоналізовані маршрути за секунди
9Тестувальник ПЗ (ручне тестування)72%Автоматичне виявлення логічних помилок
10Аналітик ринку (збір даних)70%Миттєве агрегування та синтез звітів
_____________________________________

ChatGPT-5.5 (OpenAI)

ПрофесіяРизик автоматизації, %Причина, чому ШІ забере цю роботу
1Оператор введення даних98%ШІ швидше обробляє інформацію
2Молодший копірайтер95%Генерація текстів за секунди
3Оператор служби підтримки (перша лінія)93%Чатботи закривають типові запити
4Транскрибатор аудіо92%Автоматичне розпізнавання мовлення
5Перекладач типових текстів90%Якісний машинний переклад
6SEO-контент райтер88%ШІ швидко створює масовий контент
7Бухгалтер первинної документації85%Автоматизація обліку та звітності
8Рекрутер для масового найму82%ШІ-фільтрація кандидатів
9Графічний дизайнер80%Генерація візуалів, готові шаблони
10Молодший юрист з типових договорів78%ШІ аналізує шаблонні документи
____________________________________
Читайте також

Microsoft Copilot

ПрофесіяРизик автоматизації, %Причина, чому ШІ забере цю роботу
1Оператор введення даних95%Структуровані форми, OCR
2Оператор кол-центру90%Скрипти, чат-боти, голосові ШІ
3Касир у роздрібній торгівлі88%Самообслуговування, сканування
4Касир банку, банківський службовець80%Мобільний банкінг, автоматизація транзакцій
5Оператор складу77%Роботизація, автоматичні сортувальні системи
6Бухгалтер (первинна документація)75%Автоматичні звіти, RPA
7Тестувальник ПЗ (рутинні тести)72%Тест-автоматизація, ШІ-генерація тестів
8Туристичний агент70%Онлайн-движки, рекомендації ШІ
9Копірайтер68%Генерація тексту, шаблони SEO
10Адміністративний помічник65%Планування, відповіді, документообіг автоматично
____________________________________

Grok (xAI)

ПрофесіяРизик автоматизації, %Причина, чому ШІ забере цю роботу
1Оператор чат-підтримки95%Автономні мультимодальні агенти
2Data Entry / Data Analyst93%Автоматичний парсинг та обробка даних
3Junior/middle Software Developer92%Автогенерація, відладка та рефакторинг коду
4Менеджер з холодних дзвінків91%Голосові ШІ-агенти з персоналізацією
5Перекладач (технічні та загальні тексти)90%Мультимодальний переклад у реальному часі
6Контент-модератор89%Автомодерація тексту, фото та відео
7Копірайтер88%Генерація SEO-текстів, рекламних креативів і постів
8Research Assistant (рутинний збір даних)87%Автономний пошук, синтез та звіти
9Графічний дизайнер (junior)85%Генерація та редагування зображень
10Бухгалтер (первинна обробка та звітність)82%Автоматизація базової звітності

Головні висновки аналізу

Аналіз відповідей усіх п’яти ШІ-моделей дозволив чітко окреслити найбільш вразливі сегменти ринку праці. До так званої «червоної зони», яку алгоритми одностайно додали до своїх списків, потрапили три ключові професійні сфери:
  • служби підтримки та клієнтський сервіс: оператори кол-центрів, першої лінії підтримки та чат-менеджери;
  • створення контенту базового рівня: копірайтери, автори описів товарів та комерційних текстів;
  • фінансовий облік: фахівці з первинної документації та ведення базової звітності.
Чотири з п’яти протестованих моделей (за винятком Copilot) прогнозують критично високу ймовірність автоматизації (на рівні 86−90%) для перекладачів шаблонних та технічних текстів. Крім того, щонайменше три нейромережі зійшлися на думці, що серйозна оптимізація та скорочення штату загрожують помічникам юристів, junior-аналітикам даних, а також графічним дизайнерам початкового рівня.
Місце для вашої реклами
Усі алгоритми продемонстрували ідентичну логіку оцінки. Головними маркерами швидкої автоматизації є висока повторюваність дій, чітка формалізація процесів, а також робота за готовими алгоритмами зі стандартними масивами даних чи текстами. Водночас розробники та ШІ-боти заспокоюють: технології наразі неспроможні повноцінно замінити людину у сферах, де критично важливими є розвинений емоційний інтелект, щира емпатія, фізична присутність чи здатність ухвалювати нестандартні рішення в умовах високої невизначеності.
За матеріалами:
Happy Monday
ШІПрофесії
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems