Моделі ШІ назвали 10 професій, в яких вони заберуть роботу

Напередодні старту нової вступної кампанії майбутні студенти та їхні батьки все частіше замислюються: який напрям навчання обрати, щоб здобута спеціальність не втратила актуальності вже за кілька років. Кардинальні зміни на ринку праці, спровоковані стрімким розвитком технологій, змушують діяти на випередження.

Платформа Happy Monday провела цікавий експеримент, щоб з’ясувати, чи усвідомлюють самі алгоритми свій вплив на майбутнє людської зайнятості.

За допомогою єдиного уніфікованого запиту (промпту) журналісти протестували п’ять провідних, різних за архітектурою та характером моделей штучного інтелекту. Хоча деталізація списків та оцінка ризиків у ботів дещо відрізнялися, щодо ключових індустрій їхній вердикт виявився абсолютно одностайним: ера масової автоматизації рутинних завдань уже настала.

Нижче наведено детальні рейтинги «професій під загрозою» від кожної з п’яти нейромереж.

Claude Sonnet 4.6 (Anthropic)

№ Професія Ризик автоматизації, % Причина, чому ШІ забере цю роботу 1 Оператор кол-центру 93% Голосові та текстові агенти вже замінюють живих операторів 2 Копірайтер 89% Масовий контент генерується швидше та дешевше 3 Перекладач технічних текстів 86% Якість машинного перекладу майже досягла людської 4 Junior-аналітик даних 81% SQL, Excel, звіти — виконую миттєво без навчання 5 Помічник юриста 76% Документи, прецеденти, договори — типове завдання для ШІ 6 Junior-рекрутер 74% Відбір резюме та скринінг — повністю формалізоване завдання 7 Журналіст, редактор новин 71% Алгоритми вже пишуть новини за даними без людини 8 Бухгалтер первинної документації 68% Введення, звірка, рутинні проводки — легко автоматизуються 9 Графічний дизайнер банерів і стокового контенту 57% Генерація зображень за промптом створює тиск на масовий сегмент 10 Репетитор, онлайн-викладач стандартних курсів 52% Aдаптивні ШІ-системи персоналізують навчання краще за масові курси

Gemini 3 Flash (Google)

№ Професія Ризик автоматизації, % Причина, чому ШІ забере цю роботу 1 Спеціаліст з введення даних 98% Миттєве розпізнавання та структурування 2 Коректор 92% Бездоганна перевірка граматики та стилю 3 Оператор кол-центру (перша лінія) 90% Цілодобова обробка типових запитів 4 Перекладач технічних текстів 88% Висока точність у вузьких доменах 5 Копірайтер (SEO та описи товарів) 85% Швидка генерація шаблонного контенту 6 Бухгалтер (первинна документація) 82% Автоматизація транзакцій та звітів 7 Молодший юрист 78% Надшвидкий аналіз гігантських баз даних 8 Туристичний агент 75% Персоналізовані маршрути за секунди 9 Тестувальник ПЗ (ручне тестування) 72% Автоматичне виявлення логічних помилок 10 Аналітик ринку (збір даних) 70% Миттєве агрегування та синтез звітів

ChatGPT-5.5 (OpenAI)

№ Професія Ризик автоматизації, % Причина, чому ШІ забере цю роботу 1 Оператор введення даних 98% ШІ швидше обробляє інформацію 2 Молодший копірайтер 95% Генерація текстів за секунди 3 Оператор служби підтримки (перша лінія) 93% Чатботи закривають типові запити 4 Транскрибатор аудіо 92% Автоматичне розпізнавання мовлення 5 Перекладач типових текстів 90% Якісний машинний переклад 6 SEO-контент райтер 88% ШІ швидко створює масовий контент 7 Бухгалтер первинної документації 85% Автоматизація обліку та звітності 8 Рекрутер для масового найму 82% ШІ-фільтрація кандидатів 9 Графічний дизайнер 80% Генерація візуалів, готові шаблони 10 Молодший юрист з типових договорів 78% ШІ аналізує шаблонні документи

Microsoft Copilot

№ Професія Ризик автоматизації, % Причина, чому ШІ забере цю роботу 1 Оператор введення даних 95% Структуровані форми, OCR 2 Оператор кол-центру 90% Скрипти, чат-боти, голосові ШІ 3 Касир у роздрібній торгівлі 88% Самообслуговування, сканування 4 Касир банку, банківський службовець 80% Мобільний банкінг, автоматизація транзакцій 5 Оператор складу 77% Роботизація, автоматичні сортувальні системи 6 Бухгалтер (первинна документація) 75% Автоматичні звіти, RPA 7 Тестувальник ПЗ (рутинні тести) 72% Тест-автоматизація, ШІ-генерація тестів 8 Туристичний агент 70% Онлайн-движки, рекомендації ШІ 9 Копірайтер 68% Генерація тексту, шаблони SEO 10 Адміністративний помічник 65% Планування, відповіді, документообіг автоматично

Grok (xAI)

№ Професія Ризик автоматизації, % Причина, чому ШІ забере цю роботу 1 Оператор чат-підтримки 95% Автономні мультимодальні агенти 2 Data Entry / Data Analyst 93% Автоматичний парсинг та обробка даних 3 Junior/middle Software Developer 92% Автогенерація, відладка та рефакторинг коду 4 Менеджер з холодних дзвінків 91% Голосові ШІ-агенти з персоналізацією 5 Перекладач (технічні та загальні тексти) 90% Мультимодальний переклад у реальному часі 6 Контент-модератор 89% Автомодерація тексту, фото та відео 7 Копірайтер 88% Генерація SEO-текстів, рекламних креативів і постів 8 Research Assistant (рутинний збір даних) 87% Автономний пошук, синтез та звіти 9 Графічний дизайнер (junior) 85% Генерація та редагування зображень 10 Бухгалтер (первинна обробка та звітність) 82% Автоматизація базової звітності

Головні висновки аналізу

Аналіз відповідей усіх п’яти ШІ-моделей дозволив чітко окреслити найбільш вразливі сегменти ринку праці. До так званої «червоної зони», яку алгоритми одностайно додали до своїх списків, потрапили три ключові професійні сфери:

служби підтримки та клієнтський сервіс: оператори кол-центрів, першої лінії підтримки та чат-менеджери;

оператори кол-центрів, першої лінії підтримки та чат-менеджери; створення контенту базового рівня: копірайтери, автори описів товарів та комерційних текстів;

копірайтери, автори описів товарів та комерційних текстів; фінансовий облік: фахівці з первинної документації та ведення базової звітності.

Чотири з п’яти протестованих моделей (за винятком Copilot) прогнозують критично високу ймовірність автоматизації (на рівні 86−90%) для перекладачів шаблонних та технічних текстів. Крім того, щонайменше три нейромережі зійшлися на думці, що серйозна оптимізація та скорочення штату загрожують помічникам юристів, junior-аналітикам даних, а також графічним дизайнерам початкового рівня.

Усі алгоритми продемонстрували ідентичну логіку оцінки. Головними маркерами швидкої автоматизації є висока повторюваність дій, чітка формалізація процесів, а також робота за готовими алгоритмами зі стандартними масивами даних чи текстами. Водночас розробники та ШІ-боти заспокоюють: технології наразі неспроможні повноцінно замінити людину у сферах, де критично важливими є розвинений емоційний інтелект, щира емпатія, фізична присутність чи здатність ухвалювати нестандартні рішення в умовах високої невизначеності.

Happy Monday

