ШІ на роботі: чому проблема не в технологіях, а в керівниках
Microsoft опублікував Work Trend Index 2026 — щорічне дослідження про те, як штучний інтелект змінює саму природу роботи. Висновок несподіваний: справа не в тому, наскільки добре люди використовують ШІ. Справа в тому, наскільки організація побудована навколо нього.
Деталі дослідження
Дослідження охопило 20 тис. користувачів ШІ у 10 країнах, а також трильйони агрегованих даних продуктивності з Microsoft 365. Аналіз понад 100 тис. анонімізованих розмов у Microsoft 365 Copilot показав: 49% з них стосуються когнітивної роботи — аналізу, вирішення проблем, оцінювання і творчого мислення.
Ефект вже відчутний: 58% користувачів ШІ кажуть, що сьогодні виконують роботу, яку рік тому не могли б зробити самостійно. Серед так званих Frontier Professionals — найбільш просунутих користувачів — цей показник сягає 80%. Водночас люди чітко розуміють, які навички стають найважливішими поруч із ШІ: контроль якості результатів (50%) і критичне мислення (46%).
Читайте також
Чому ШІ-трансформація буксує
Попри ентузіазм на рівні людей, організаційна реальність виглядає інакше:
- 65% працівників, які вже використовують ШІ, бояться відстати;
- 45% визнають, що безпечніше залишити все як є, ніж змінювати підходи до роботи;
- Лише 13% відчувають підтримку компанії, коли беруться за експерименти з ШІ;
- Лише 26% впевнені, що їхнє керівництво розуміє, куди рухатися.
Це замкнене коло: те, що мало б прискорювати зміни, їх же і блокує. Компанії хочуть ШІ, але внутрішні процеси під нього не перебудовані. Схожу картину описувало дослідження про ШІ-працівників і нову модель ІТ-продуктів: організації, що інтегрують ШІ наскрізно, зростають у 2,5 рази швидше — але більшість все ще на рівні точкових експериментів.
Культура вдвічі важливіша за технології
Центральний висновок дослідження: культура, підтримка керівництва і розвиток людей впливають на результат від ШІ вдвічі сильніше, ніж індивідуальні зусилля (67% проти 32%). Питання вже не в тому, чи готові люди — а в тому, чи готова система.
Microsoft виділяє окрему категорію — Frontier Firms: компанії, що вийшли за межі точкових експериментів і системно перебудовують робочі процеси навколо чотирьох моделей співпраці людини та ШІ: автора, редактора, керівника та оркестратора. Саме вони, за прогнозом Microsoft, навчатимуться швидше за конкурентів і з кожним роком ставатимуть сильнішими.
Поділитися новиною
Також за темою
Samsung обійшла Apple за рівнем задоволеності власників смартфонів у США
ПартнерськаІнвестиції в ТЦ — від 1000 грн. S1 REIT відкрила продажі нового фонду
Китай контролює понад половину ринку електромобілів
SpaceX планує запускати у космос щороку по 10 тисяч ракет
У МВС готують масштабну реформу автошкіл
Stellantis готує дешеві електрокари для Європи