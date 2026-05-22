ШІ на роботі: чому проблема не в технологіях, а в керівниках

Microsoft опублікував Work Trend Index 2026 — щорічне дослідження про те, як штучний інтелект змінює саму природу роботи. Висновок несподіваний: справа не в тому, наскільки добре люди використовують ШІ. Справа в тому, наскільки організація побудована навколо нього.

Деталі дослідження

Дослідження охопило 20 тис. користувачів ШІ у 10 країнах, а також трильйони агрегованих даних продуктивності з Microsoft 365. Аналіз понад 100 тис. анонімізованих розмов у Microsoft 365 Copilot показав: 49% з них стосуються когнітивної роботи — аналізу, вирішення проблем, оцінювання і творчого мислення.
Ефект вже відчутний: 58% користувачів ШІ кажуть, що сьогодні виконують роботу, яку рік тому не могли б зробити самостійно. Серед так званих Frontier Professionals — найбільш просунутих користувачів — цей показник сягає 80%. Водночас люди чітко розуміють, які навички стають найважливішими поруч із ШІ: контроль якості результатів (50%) і критичне мислення (46%).
Чому ШІ-трансформація буксує

Попри ентузіазм на рівні людей, організаційна реальність виглядає інакше:
  • 65% працівників, які вже використовують ШІ, бояться відстати;
  • 45% визнають, що безпечніше залишити все як є, ніж змінювати підходи до роботи;
  • Лише 13% відчувають підтримку компанії, коли беруться за експерименти з ШІ;
  • Лише 26% впевнені, що їхнє керівництво розуміє, куди рухатися.
Це замкнене коло: те, що мало б прискорювати зміни, їх же і блокує. Компанії хочуть ШІ, але внутрішні процеси під нього не перебудовані. Схожу картину описувало дослідження про ШІ-працівників і нову модель ІТ-продуктів: організації, що інтегрують ШІ наскрізно, зростають у 2,5 рази швидше — але більшість все ще на рівні точкових експериментів.
Культура вдвічі важливіша за технології

Центральний висновок дослідження: культура, підтримка керівництва і розвиток людей впливають на результат від ШІ вдвічі сильніше, ніж індивідуальні зусилля (67% проти 32%). Питання вже не в тому, чи готові люди — а в тому, чи готова система.
Microsoft виділяє окрему категорію — Frontier Firms: компанії, що вийшли за межі точкових експериментів і системно перебудовують робочі процеси навколо чотирьох моделей співпраці людини та ШІ: автора, редактора, керівника та оркестратора. Саме вони, за прогнозом Microsoft, навчатимуться швидше за конкурентів і з кожним роком ставатимуть сильнішими.
За матеріалами:
Speka
