0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

SpaceX планує запускати у космос щороку по 10 тисяч ракет

Технології&Авто
44
SpaceX здійснила 170 запусків у 2025 році
SpaceX здійснила 170 запусків у 2025 році
Американська компанія SpaceX планує впродовж наступних п’яти років вийти на показник у 10 тисяч запусків ракет із корисним вантажем у космос щороку.
Про це повідомляє Reuters.
Керівник Федерального управління цивільної авіації США (FAA) FAA Браян Бедфорд розповів, що зустрівся з президенткою SpaceX Гвінн Шотвелл, яка розповіла йому про амбітну мету компанії.
Читайте також
SpaceX здійснила 170 запусків у 2025 році, розгорнувши близько 2 500 супутників у космосі.
Бедфорд додав, що Шотвелл розповіла йому «про п’ятирічне бачення SpaceX щодо досягнення 10 000 запусків на рік».
Зазначається, що у відеоінтерв’ю Forbes, яке вийшло в ефір цього тижня, генеральний директор SpaceX Ілон Маск зазначив, що компанія вже має 10 000 супутників на орбіті та зрештою хоче запускати по 10 000 комунікаційних супутників на рік, хоча він не уточнив терміни реалізації такого наміру.
За матеріалами:
Укрінформ
SpaceX
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems