Samsung обійшла Apple за рівнем задоволеності власників смартфонів у США

Загальний рівень задоволеності мобільними телефонами у 2026 році зріс на 1%
Новий звіт «Американського індексу задоволеності клієнтів» (American Customer Satisfaction Index, ACSI) свідчить про поразку Apple iPhone на власній території. Користувачі Samsung Galaxy більш задоволені своїми смартфонами.

Рівень задоволеності смартфонами зріс

За даними дослідження, загальний рівень задоволеності мобільними телефонами у 2026 році зріс на 1% до 79 балів зі 100.
У ACSI зазначають, що виробникам вдалося покращити функціональність смартфонів без істотного впливу на автономність пристроїв.

Рейтинг смартфонів, смартгодинників та постачальників інтернету

Samsung посідає перше місце у рейтингу з 81 балом, випереджаючи Apple, яка отримала 80. Google та Motorola ділять третє місце з 77 балами.
Оцінка клієнтами функції штучного інтелекту дебютувала у звіті з балом 85 — це один з найвище оцінених атрибутів. Якщо говорити лише про флагмани, Samsung очолила список з 84 балами, їй поступилися Apple (82) та Google (80).
В оцінюванні задоволення від складаних смартфонів Samsung теж попереду з 80 балами. Google посідає друге місце з (72), а Motorola — третє (70). Apple, через зрозумілі причини, поки не має шансів на лідерство у цих категоріях.
Смартгодинники також присутні у рейтингу, загальна оцінка ACSI задоволеності ними другий рік поспіль тримається на рівні 77.
Годинники Samsung почали сприйматися дещо гірше, вони тепер на одному рівні з Apple, маючи 80 балів.
Звіт також оприлюднив оцінки інтернет-провайдерами та мобільними операторами. Постачальники інтернету за рік теж підвищили задоволеність своїх клієнтів на 1% - до загальних 73 балів. Задоволення від послуг бездротового зв’язку зросло на 3% за рік, до рекордного рейтингу 77 балів.
Дослідження базується на 26 963 заповнених анкетах опитування.
За матеріалами:
mezha.media
ТехнікаSamsungAppleСмартфони
