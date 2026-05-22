Смартфон від OpenAI: аналітик розкрив характеристики та терміни релізу

Галузевий аналітик Мін-Чи Куо назвав ключові характеристики та дату релізу першого ШІ-смартфона від OpenAI.

Що вже відомо

За його інформацією, OpenAI докладає зусиль, щоб прискорити випуск свого першого смартфона, який повністю керуватиметься агентським ШІ на противагу традиційним застосункам. Очікується, що реліз відбудеться у першій половині 2027 року, приблизно тоді ж, що й лінійки Samsung Galaxy S27.

Однак в OpenAI бачать своїм головним конкурентом не Samsung, а iPhone 18 Pro від Apple. OpenAI також розраховує, що її смартфон працюватиме на кастомному чипі MediaTek. Це має бути модифікована версія MediaTek Dimensity 9600, створена за техпроцесом 2 нм N2P TSMC.

Смартфон також отримає 2 NPU для обробки повноцінного функціоналу на базі ШІ, який включатиме розпізнавання на основі машинного зору замість логічного мислення. ISP-процесор отримає модернізований конвеєр HDR, покликаний покращити візуальне сприйняття ШІ реальних об’єктів та дозволяючи ШІ-агенту безперервно аналізувати та розуміти фізичне оточення користувача.

Смартфон підтримуватиме ОЗП LPDDR6, що критично важливо для підтримки високої пропускної здатності потоку даних, необхідних для ефективного виконання завдань ШІ-агентом.

Пристрій використовуватиме сховище даних UFS 5.0 з високою швидкістю читання та запису й для запобігання збоям у роботі під час безперервних операцій з ШІ.

Також підтримуватиметься pKVM — захищена віртуальна машина на основі ядра для ізолювання та захисту конфіденційних даних користувача та процесів, які виконуються ШІ. Наразі проєкт перебуває на стадії розробки. Остаточні характеристики мають стати відомі пізніше.

Як стверджує Мін-Чи Куо, OpenAI планує випустити близько 30 млн одиниць власного смартфона в період з 2027 по 2028 рік. Цей крок спрямований на завоювання значної частки ринку преміальних смартфонів. Популярність ChatGPT та значна клієнтська база OpenAI мають допомогти компанії реалізувати ці плани.

OpenAI пропонуватиме власний смартфон у поєднанні з платними сервісами за підпискою, створивши «екосистему», подібну до тієї, що існує для смартфонів iPhone.

