Xiaomi представила найшвидший у світі електрокросовер (фото)

Новий Xiaomi YU7 GT отримав двомоторну повнопривідну установку на 1003 к. с. (738 кВт). Він здатен розігнатися до 100 км/год за 2,92 с і до 200 км/год — за 8,1 с. Максимальна швидкість становить 300 км/год, тобто це найшвидший електрокросовер у світі.
До того ж, електрокар Xiaomi YU7 GT отримав електронний диференціал, переналаштовану пневмопідвіску та гальма Akebono, які дозволяють зупинятися зі 100 км/год на відрізку 32,9 м. На автодромі Нюрбургринг він встановив рекорд кола серед кросоверів — 7 хвилин 22,775 секунди.
Електрокросовер Xiaomi оснащений батареєю ємністю 101,7 кВт∙год. Запас ходу складає 705 км, а швидка зарядка на 80% займає 12 хвилин.
Новий Xiaomi YU7 GT зовні мало відрізняється від стандартної версії моделі. Спортивний електрокросовер отримав обвіс, більший дифузор, новий спойлер і 21-дюймові диски.
У салоні встановили червоно-чорні спортивні сидіння, а в оздобленні використані шкіра Nappa, алькантара і карбон.