Google запускає AI-агента для аналізу банківських виписок і фінансів

Вартість підписки становитиме $100 на місяць
Google представила AI-агента Gemini Spark, який зможе автоматично аналізувати банківські виписки, знаходити приховані підписки та виконувати фінансові й робочі задачі без постійної участі користувача.
Запуск відбувається на фоні нової конкуренції між технологічними компаніями — лише минулого тижня OpenAI додали у ChatGPT тестовий функціонал надання персоналізованих фінансових порад на основі аналізу банківських виписок.

Google робить ставку на «автономних» AI-агентів

Новий сервіс Gemini Spark працює як хмарний AI-агент, який здатен продовжувати виконання задач у фоновому режимі без постійної участі користувача.
Google інтегрувала його з сервісами Workspace — Gmail, Docs, Slides та іншими інструментами.
Компанія позиціонує Spark не як звичайний чат-бот, а як систему для автоматизації повних робочих процесів:
  • аналіз виписок по кредитних картках і пошук прихованих підписок;
  • автоматичне відстеження важливих листів і дедлайнів;
  • створення нотаток після зустрічей;
  • підготовка документів і стартових листів для проєктів.
Фактично йдеться про перехід від AI-помічників, які відповідають на запити, до AI-агентів, які самостійно виконують багатокрокові задачі — за умови підключення користувачем потрібних сервісів та надання доступу до даних.

Скільки коштуватиме Gemini Spark

Бета-версія Gemini Spark стане доступною вже наступного тижня, але лише для користувачів нового тарифу AI Ultra і наразі лише у США.
Вартість підписки становитиме $100 на місяць. Водночас Google знизила ціну свого топового AI-плану Ultra — з $250 до $200 на місяць.
