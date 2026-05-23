BMW Alpina представила свій перший концепт-кар (фото) Сьогодні 03:16 — Технології&Авто

Vision BMW Alpina

BMW Alpina представила свій перший концепт-кар — провісник майбутньої серійної моделі.

Про це пише Motor1.com.

Цього року Alpina офіційно увійшла до складу BMW Group і компанія демонструє свій перший автомобіль нової ери.

Він називається Vision BMW Alpina, і це велике розкішне купе, яке є анонсом першої моделі бренду, дебют якої заплановано на наступний рік.

Автомобіль є унікальним дизайнерським концептом, який, за словами компанії, вирізняється «винятковими можливостями, вишуканістю та майстерністю як у плані продуктивності, так і в плані комфорту».

Цей автомобіль є провісником першої моделі BMW Alpina, яка з’явиться наступного року і, як стверджується, «натхненна» 7 Series.

Концепт коротший за нинішню 7 Series, але довший за 5 Series. Під капотом — двигун V8, який, за словами компанії, «має багате і глибоке звучання на низьких швидкостях і звучне на високих обертах», але деталі щодо якого не розкрито.

Автомобіль відрізняється ефектним дизайном, підкресленим тонкими світловими елементами та тривимірними підсвіченими решітками радіатора.

Передня частина виконана у формі «акулячого носа», а на нижній частині переднього бампера розташований металевий логотип Alpina.

Автомобіль оснащений культовими 20-спицевими колесами — візитною карткою Alpina з 1971 року — діаметром 22 дюйми спереду та 23 дюйми ззаду.

Позаду Vision BMW Alpina має чотири еліптичні вихлопні труби, що виступають через витончений, але елегантний дифузор. Як і спереду, ззаду розташовані тонкі задні ліхтарі, що згруповані навколо отвору багажника.

Всередині Vision BMW Alpina виглядає як сучасний BMW, готовий до серійного виробництва.

Автомобіль відрізняється новим дизайном салону, що включає панорамну систему iDrive BMW, новий пасажирський екран та мінімальну кількість фізичних кнопок.

BMW представила автомобіль на конкурсі Concorso d’Eleganza Villa d’Este цього року.

BMW придбала Alpina на початку 2026 року. Компанія, заснована в 1965 році, з того часу займається доробкою та удосконаленням автомобілів німецького бренду.

УНН

