0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

BMW Alpina представила свій перший концепт-кар (фото)

Технології&Авто
18
Vision BMW Alpina
Vision BMW Alpina
BMW Alpina представила свій перший концепт-кар — провісник майбутньої серійної моделі.
Про це пише Motor1.com.
Цього року Alpina офіційно увійшла до складу BMW Group і компанія демонструє свій перший автомобіль нової ери.
Він називається Vision BMW Alpina, і це велике розкішне купе, яке є анонсом першої моделі бренду, дебют якої заплановано на наступний рік.
Vision BMW Alpina
Vision BMW Alpina
Автомобіль є унікальним дизайнерським концептом, який, за словами компанії, вирізняється «винятковими можливостями, вишуканістю та майстерністю як у плані продуктивності, так і в плані комфорту».
Цей автомобіль є провісником першої моделі BMW Alpina, яка з’явиться наступного року і, як стверджується, «натхненна» 7 Series.
Концепт коротший за нинішню 7 Series, але довший за 5 Series. Під капотом — двигун V8, який, за словами компанії, «має багате і глибоке звучання на низьких швидкостях і звучне на високих обертах», але деталі щодо якого не розкрито.
Vision BMW Alpina
Vision BMW Alpina
Автомобіль відрізняється ефектним дизайном, підкресленим тонкими світловими елементами та тривимірними підсвіченими решітками радіатора.
Передня частина виконана у формі «акулячого носа», а на нижній частині переднього бампера розташований металевий логотип Alpina.
Vision BMW Alpina
Vision BMW Alpina
Автомобіль оснащений культовими 20-спицевими колесами — візитною карткою Alpina з 1971 року — діаметром 22 дюйми спереду та 23 дюйми ззаду.
Позаду Vision BMW Alpina має чотири еліптичні вихлопні труби, що виступають через витончений, але елегантний дифузор. Як і спереду, ззаду розташовані тонкі задні ліхтарі, що згруповані навколо отвору багажника.
Vision BMW Alpina
Vision BMW Alpina
Всередині Vision BMW Alpina виглядає як сучасний BMW, готовий до серійного виробництва.
Vision BMW Alpina
Vision BMW Alpina
Автомобіль відрізняється новим дизайном салону, що включає панорамну систему iDrive BMW, новий пасажирський екран та мінімальну кількість фізичних кнопок.
Vision BMW Alpina
Vision BMW Alpina
BMW представила автомобіль на конкурсі Concorso d’Eleganza Villa d’Este цього року.
BMW придбала Alpina на початку 2026 року. Компанія, заснована в 1965 році, з того часу займається доробкою та удосконаленням автомобілів німецького бренду.
За матеріалами:
УНН
Авто
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems