Перший робот-телефон може з’явитися вже цього літа Сьогодні 02:09 — Технології&Авто

Honor анонсувала реліз першого у світі робота-телефона, Фото: The Verge

Під час Каннського кінофестивалю Honor анонсувала реліз першого у світі робота-телефона на третій квартал 2026 року (липень-вересень).

Про це повідомляв The Verge.

Назва «робот-телефон» не зовсім відповідає дійсності — насправді це смартфон із вбудованим у задню панель стабілізатором-маніпулятором для камери.

Honor повідомила, що основна камера отримає 200-мегапіксельний сенсор і буде інтегрована в систему, яку компанія називає найменшим у галузі 4DoF-підвісом.

Пристрій підтримує різні режими AI-стеження, а також більш «роботизовані» функції, як-от здатність кивати чи хитати «головою» під час розмови й «танцювати» під музику.

Honor анонсувала реліз першого у світі робота-телефона, Фото: The Verge

Це все, що було відомо про характеристики телефона станом на початок березня, коли компанія представила робочий прототип разом із гуманоїдним роботом у межах MWC 2026.

Під час презентації було продемонстровано, як маніпулятор висувається з корпусу робочого прототипу, веде діалог за допомогою ШІ та складається назад.

Хоча рух механізму підтвердився, інші можливості пристрою залишилися нерозкритими.

Очікується, що новинка буде доступна лише на ринку Китаю.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.