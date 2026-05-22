Google скорочує відставання від OpenAI завдяки зростанню Gemini Сьогодні 23:20 — Технології&Авто

Gemini потроїла свої показники

Згідно з останнім звітом аналітичної платформи BrightEdge, нейромережа Gemini від компанії Google стала другим за значимістю джерелом реферального ШІ-трафіку в інтернеті.

За цим показником вона впевнено випередила Claude, Perplexity, Meta AI, DeepSeek і Grok разом узяті.

ChatGPT залишається лідером, але частка знижується

Беззаперечне лідерство, як і раніше, утримує ChatGPT від OpenAI, проте дослідники зафіксували перше в історії платформи квартальне падіння: частка сервісу в реферальному ШІ-трафіку знизилася з 89,2% у четвертому кварталі 2025 року до 81,4% у першому кварталі 2026-го. Тим часом Gemini за той самий період майже потроїла свої показники — з 4,3% до 11,6%, а в квітні досягла 13,2%.

Аналітики характеризують поточний стан споживчого ринку штучного інтелекту як «виживання найсильніших». Головним драйвером вибухового зростання Gemini стала її глибока інтеграція в звичну екосистему продуктів Google. Помітну позитивну динаміку демонструє й Claude: за оцінками експертів, його частка в реферальних переходах більш ніж подвоїлася, склавши 2,3% у першому кварталі та 3,6% у квітні.

Дані Comscore

Ці тенденції підтверджуються незалежними вимірами Comscore: у березні 2026 року десктопну версію Gemini у США відвідали 10,66 млн унікальних користувачів. ChatGPT поки що залишається недосяжним з 33,86 млн відвідувань, але Claude, що йде слідом, продемонстрував зростання на 130,1% порівняно з попереднім місяцем, зібравши 2,66 млн відвідувачів.

На індустріальному рівні намічається серйозна фрагментація. Дані аналітичного сервісу StatCounter за квітень 2026 року показують, що частка ChatGPT у реферальному трафіку серед ШІ-ботів опустилася до історичного мінімуму в 76,85%, тоді як Gemini оновила власний рекорд, досягнувши 9%.

Різниця в точних відсотках між метриками різних трекерів пояснюється нюансами їхньої методології, але загальний вектор змін очевидний. Додатковий тиск на лідера чинить корпоративний сегмент: дослідження платформи DeskTime фіксує, що інтеграції Claude вже займають 8,56% використання нейромереж в офісному середовищі і, за прогнозами, продовжать планомірно «відкушувати» ринкову частку OpenAI.

Раніше експерти BrightEdge передбачали, що вже до кінця 2026 року активність ШІ-агентів перевищить обсяг традиційних пошукових запитів користувачів. Станом на квітень звернення до нейромереж вже становили 88% від класичного органічного трафіку. При цьому в квітні ChatGPT все ж відіграв 5,2% після квартального падіння — це свідчить скоріше про високу волатильність нової індустрії, ніж про лінійний занепад платформи. Очевидно одне: епоха тотального монопольного контролю OpenAI добігає кінця. Конкуренти успішно відвойовують позиції за рахунок нативних інтеграцій, вузькоспеціалізованих сценаріїв застосування та мінливих звичок аудиторії.

