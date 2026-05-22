Mozilla офіційно показала Project Nova — великий редизайн Firefox Сьогодні 22:09 — Технології&Авто

Mozilla підтвердила масштабний редизайн Firefox, чутки про який ходили з початку року: оновлення має зробити браузер швидшим, чистішим та більш гнучким, разом з тим зберігаючи ключові принципи — приватність і можливість персоналізації.

Про це пише Neowin із посиланням на реліз компанії.

Project Nova

Редизайн отримав внутрішню назву Project Nova і повноцінно запрацює протягом року. З ним Firefox отримає вкладки з м’якішими формами, оновлені іконки та теплішу палітру кольорів, натхнену «відчуттям вогню».

Основна ідея полягає в тому, щоб зробити браузер сучасним без перевантаження інтерфейсу: меню, панелі та елементи керування уніфікують, щоб забезпечити однаковий стиль на настільних і мобільних пристроях.

Вбудований VPN та режим приватного перегляду стануть помітнішими в інтерфейсі, а для деактивації одразу всіх ШІ-функцій запроводять окремий перемикач. На додачу, Nova змінить робочі сценарії браузера: функції на кшталт груп вкладок, розділеного екрана та вертикальних вкладок зроблять простішими і доступнішими. Водночас повернуть режим Compact Mode з огляду на відгуки користувачів, які надають перевагу щільнішому інтерфейсу.

Персоналізація залишається центральною частиною ідентичності Firefox. З огляду на це, компанія планує представити нові теми та шпалери, а також інші неназвані функції для кастомного налаштування. Разом з тим редизайн приділяє увагу читабельності, навігації за допомогою клавіатури, контрастності та візуальному комфорту, що стане в нагоді користувачам, які покладаються на темний режим або інші налаштування доступності.

Що важливо, обіцяють суттєве покращення продуктивності — напрямок, в якому Firefox останніми роками поступався браузерам на базі Chromium, таким як Chrome чи Edge. Зі слів компанії, за останній рік час завантаження ключового вмісту сторінок скоротився на 9%.

Mozilla наголошує, що розробка Firefox і надалі відбуватиметься відкрито із залученням спільноти і закликає користувачів ділитися відгуками в міру розвитку проєкту.

Ті, хто хоче випробувати Nova вже зараз, можуть встановити одну з останніх Nightly-збірок Firefox: для цього потрібно перейти на сторінку розширених налаштувань через about: config, додати параметр browser.nova.enabled, змінити його значення з false на true та перезапустити браузер. Слід пам’ятати, що Nightly-версії є експериментальними й можуть працювати нестабільно.

