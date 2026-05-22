Румунія змінює правила транзиту: що потрібно українському бізнесу Сьогодні 12:40 — Казна та Політика

З 25 травня 2026 року Румунія переходить на застосування NCTS Фаза 6.

Що це означає

Румунська митниця тимчасово не матиме технічної можливості приймати українські комбіновані транзитні декларації T1.

Що треба

Відтак, додатково до українських транзитних декларацій Т1 для в’їзду до ЄС через Румунію обов’язково потрібно подавати Загальну декларацію прибуття (ENS) через систему ICS2.

Такий порядок діятиме до моменту повної технічної готовності румунської сторони до повної інтеграції системи NCTS Фаза 6 з ICS2.

Рекомендуємо врахувати дану інформацію та заздалегідь подавати ENS при плануванні маршрутів через територію Румунії з 25 травня 2026 року.

