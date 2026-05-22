В Мінекономіки розповіли, на що буде орієнтована економіка майбутнього

Стратегія довгострокового економічного розвитку України «Економіка майбутнього» базується на новій економічній логіці, яка визначає приватні інвестиції, конкуренцію, продуктивність і розвиток промисловості та підприємництва як головні рушії економічного зростання.
Про це зазначила заступниця міністра економіки Дарина Марчак.
«Економіка майбутнього» — це не «ще одна стратегія», ми бачимо її радше як рамку, яка об’єднує економічні політики, реформи та секторні стратегії. Адже в Україні є багато галузевих стратегій, секторальних політик, євроінтеграційні зобов’язання, окремі рішення в інвестиційній, енергетичній, інфраструктурній, регуляторній, трудовій політиці. Працюючи над «Економікою майбутнього», ми зібрали всі попередні рішення в одну систему, щоб побачити, де в нас є прогалини, де треба точніше визначити пріоритети. А де, навпаки, уже є сильні напрацювання, які треба просто зв’язати між собою", — сказала вона.

Що передбачається

Стратегія передбачає модель, у якій людина має свободу заробляти, інвестувати і планувати своє життя в Україні, свободу вести бізнес, прозорі правила гри та відхід від патерналізму.

Роль держави

Створити інфраструктуру можливостей, дати чіткі правила, сервіси, фінансування і знижувати ризики для підприємця.
Вона також повідомила, що команди Світового банку та Київської школи економіки провели семінар із презентації стратегії для українських аналітичних центрів.
Документ формує цілісне бачення економічної трансформації України на 15-річному горизонті та узгоджує ключові реформи, інвестиційні пріоритети й секторальні стратегії.
Стратегія узгоджена з курсом України на вступ до ЄС та визначає ключові напрями реформ у сфері інституцій, макроекономічної стабільності, інвестиційного клімату, інфраструктури, енергетики та людського капіталу.
Раніше Finance.ua писав, що реальний ВВП України у першому кварталі трохи скоротився, однак доходи державного бюджету продовжують зростати, а курс гривні залишається відносно стабільним. Про це йдеться у Місячному економічному моніторингу України від Інституту економічних досліджень.
За попередніми даними Держстату, у першому кварталі 2026 року реальний ВВП України зменшився на 0,5% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Попри це, в окремих секторах економіки зберігалося зростання:
  • видобуток газу та нафти збільшився більш ніж на 20%;
  • переробна промисловість у березні зросла на 6,2%;
  • металургія додала 20%;
  • роздрібна торгівля прискорилася на тлі активнішого споживчого попиту.
