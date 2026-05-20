Доходи бюджету зростають, а ВВП падає: що відбувається з економікою України Сьогодні 16:00

Реальний ВВП України у першому кварталі трохи скоротився, однак доходи державного бюджету продовжують зростати, а курс гривні залишається відносно стабільним.

Про це йдеться у Місячному економічному моніторингу України від Інституту економічних досліджень.

ВВП скоротився, але окремі галузі продовжують зростати

За попередніми даними Держстату, у першому кварталі 2026 року реальний ВВП України зменшився на 0,5% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Попри це, в окремих секторах економіки зберігалося зростання:

видобуток газу та нафти збільшився більш ніж на 20%;

переробна промисловість у березні зросла на 6,2%;

металургія додала 20%;

роздрібна торгівля прискорилася на тлі активнішого споживчого попиту.

За оцінкою Інституту економічних досліджень, у квітні економіка повернулася до зростання — приблизно на 1%.

Інфляція прискорилася до 8,6%

У квітні споживча інфляція зросла до 8,6% у річному вимірі проти 7,9% у березні.

Головною причиною стало подорожчання пального, що спричинило зростання транспортних витрат і, відповідно, цін на широкий спектр товарів та послуг.

Доходи бюджету зростають, уряд готує масштабні зміни

У квітні доходи державного бюджету становили 409 млрд грн, що на 20,3% більше, ніж рік тому. Як зазначають в ІЕД, передусім це пов’язано із вищими доходами спеціального фонду. Доходи спецфонду передусім пов’язані з військовою допомогою.

Основні джерела надходжень загального фонду Держбюджету:

гранти в межах програми ERA — 55,1 млрд грн;

перерахування прибутку НБУ — 73 млрд грн;

високі надходження від ПДВ — 30 млрд грн.

Податкові та митні платежі також перевищили план.

Зовнішні запозичення становили лише близько 45 млн дол. США, які надійшли за різними програмами через Світовий Банк, кажуть аналітики.

Уряд ініціював зміни до Держбюджету-2026. Передбачається суттєве збільшення видатків на оборону та безпеку.

«Зміни до Держбюджету, запропоновані урядом, передбачають, що 13,2 млрд євро (в еквіваленті) буде спрямовано на соціальні та гуманітарні цілі, а 31,8 млрд євро на оборону та безпеку. Це свідчить про те, що Єврокомісія узгодила використання частини бюджетної підтримки Ukraine Support Loan на сплату військового забезпечення, як це вже відбулось в кінці 2025 року», — йдеться в аналітиці.

Зокрема, додатково планують спрямувати:

174,3 млрд грн на грошове забезпечення військових;

1,371 трлн грн на озброєння та військову техніку;

14,6 млрд грн на резерв у сфері оборони;

40 млрд грн на підготовку регіонів до зими;

40 млрд грн на поповнення Резервного фонду.

Курс гривні залишається стабільним

Протягом останніх тижнів гривня утримувалася поблизу рівня 44 грн за долар, що свідчить про її стабільність.

Національний банк скоротив валютні інтервенції до 3,2 млрд доларів за чотири тижні, а попит на іноземну валюту поступово зменшувався.

Міжнародні резерви у квітні скоротилися на 7,3% — до 48,2 млрд доларів. Основними причинами стали валютні інтервенції НБУ та виплати за державним боргом на тлі обмеженого надходження зовнішньої допомоги.

