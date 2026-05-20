Доходи бюджету зростають, а ВВП падає: що відбувається з економікою України

У квітні споживча інфляція зросла до 8,6% у річному вимірі проти 7,9% у березні.
Головною причиною стало подорожчання пального, що спричинило зростання транспортних витрат і, відповідно, цін на широкий спектр товарів та послуг.
Доходи бюджету зростають, уряд готує масштабні зміни
У квітні доходи державного бюджету становили 409 млрд грн, що на 20,3% більше, ніж рік тому. Як зазначають в ІЕД, передусім це пов’язано із вищими доходами спеціального фонду. Доходи спецфонду передусім пов’язані з військовою допомогою.
«Зміни до Держбюджету, запропоновані урядом, передбачають, що 13,2 млрд євро (в еквіваленті) буде спрямовано на соціальні та гуманітарні цілі, а 31,8 млрд євро на оборону та безпеку. Це свідчить про те, що Єврокомісія узгодила використання частини бюджетної підтримки Ukraine Support Loan на сплату військового забезпечення, як це вже відбулось в кінці 2025 року», — йдеться в аналітиці.
Зокрема, додатково планують спрямувати:
174,3 млрд грн на грошове забезпечення військових;
1,371 трлн грн на озброєння та військову техніку;
14,6 млрд грн на резерв у сфері оборони;
40 млрд грн на підготовку регіонів до зими;
40 млрд грн на поповнення Резервного фонду.
Курс гривні залишається стабільним
Протягом останніх тижнів гривня утримувалася поблизу рівня 44 грн за долар, що свідчить про її стабільність.
Національний банк скоротив валютні інтервенції до 3,2 млрд доларів за чотири тижні, а попит на іноземну валюту поступово зменшувався.
Міжнародні резерви у квітні скоротилися на 7,3% — до 48,2 млрд доларів. Основними причинами стали валютні інтервенції НБУ та виплати за державним боргом на тлі обмеженого надходження зовнішньої допомоги.