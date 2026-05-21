З 20 травня запрацювали нові правила щодо сімейних лікарів: що змінилося Сьогодні 09:33

Ідея змін полягає у створенні чіткої системи щодо електронного документообігу

Із 20 травня всі медичні інформаційні системи в Україні почали працювати за принципом «один акаунт — одна людина». Відтепер кожна дія в електронній системі охорони здоров’я буде прив’язана до конкретного медичного працівника.

Про це сімейна лікарка Сніцар Алла розповіла в коментарі 24 Каналу.

Як зміниться оформлення направлень

Сімейна лікарка пояснила, що раніше пацієнти могли отримати направлення через медсестру або реєстратуру без безпосереднього контакту із сімейним лікарем. Тепер система працюватиме інакше.

За її словами, направлення має створювати саме той лікар, який несе відповідальність за документ, оскільки доступ до медичних інформаційних систем стане персоналізованим.

«Тобто дії медсестри, лікаря чи адміністратора будуть розмежовані. Тому пацієнтам доведеться мати контакт з сімейним лікарем або хоча б офіційно звертатись до нього через канал комунікації, якщо це дозволяє конкретний заклад», — зазначає лікарка.

Що це означає для пацієнтів і лікарів

За словами Сніцар, нові правила забезпечують:

юридичну прозорість;

захист персональних даних;

контроль за необґрунтованими направленнями;

персональну відповідальність медиків.

Водночас сімейні лікарі можуть зіткнутися зі збільшенням бюрократичного навантаження.

Також пацієнтам із хронічними захворюваннями може бути складніше швидко отримати повторне направлення.

Лікарка звернула увагу, що частина пацієнтів у разі ускладнення процедури може частіше звертатися до приватних клінік, де запис до вузьких спеціалістів доступний швидше.

Вона підсумувала, що загалом ідея змін полягає у створенні чіткої системи щодо електронного документообігу.

Що пояснили у МОЗ

У Міністерстві охорони здоров’я наголосили, що право формувати електронні направлення від початку роботи системи мали лише лікарі. Медичні сестри та брати можуть користуватися власними обліковими записами в медичних інформаційних системах та допомагати лікарям у роботі.

Там також пояснили, що серед змін є лише додатковий рівень захисту від зламу акаунтів, моніторинг кількості пристроїв, захист від несанкціонованого перегляду та перебою паролю.

Як можна отримати електронне направлення до вузького спеціаліста без черг

У Міністерстві охорони здоров’я зазначають, що українці можуть скористатись послугою електронного направлення. Щороку лікарі виписують орієнтовно 200 мільйонів таких направлень.

Щоб його отримати, потрібно звернутись до сімейного лікаря, який сформує е-направлення. Згодом пацієнт отримає SMS-повідомлення з номером е-направлення.

