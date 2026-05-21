Українці можуть подати декларацію про доходи через «Дію»

Подати декларацію або отримати податкову знижку можна напряму через портал Дія

Фізичні особи відтепер можуть подати декларацію про майновий стан і доходи через портал «Дія».

Про запуск нової послуги повідомила пресслужба «Дії».

«Запускаємо подання декларації про майновий стан і доходи фізичних осіб в Дії. Забудьте про складні таблиці та заплутані формулювання, ми подбали, щоб весь процес був простим і зрозумілим у кілька кліків. Подати декларацію або отримати податкову знижку можна напряму через портал Дія», — сказано в повідомленні.

Як скористатись послугою

Для того, щоб скористатися послугою, необхідно:

авторизуватися на порталі «Дія» за допомогою КЕП;

обрати послугу «Податкова декларація про майновий стан і доходи фізичних осіб»;

натиснути «Надіслати дані» для отримання інформації від податкової;

вибрати потрібну дію — подання декларації або оформлення податкової знижки;

перевірити автоматично підтягнуті дані про доходи, нерухомість та автомобілі;

завантажити необхідні документи, зокрема договори або квитанції;

підписати декларацію КЕПом та надіслати її онлайн.

Готову декларацію можна одразу надіслати до податкової служби через портал.

Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав , що в межах деклараційної кампанії громадяни мають подати податкову декларацію про майновий стан і доходи у чіткі строки. Терміни подання відрізняються залежно від статусу платника та виду отриманих доходів:

для більшості фізичних осіб граничний строк подання декларації — до 1 травня 2026 року;

для державних службовців — до 31 березня 2026 року включно;

декларацію для отримання податкової знижки можна подати до 31 грудня 2026 року включно.

Бета-тест онлайн-послуги з подання податкової декларації про майновий стан та доходи у «Дії» запустили в лютому цього року. Новий сервіс дозволяє громадянам задекларувати доходи або скористатися правом на податкову знижку без відвідування податкових органів. Онлайн-декларація в «Дії» орієнтована на українців, які:

мають доходи, що підлягають обов’язковому декларуванню;

отримували заробітну плату, з якої утримувався податок на доходи фізичних осіб (ПДФО);

у звітному році оплачували навчання, лікування, страхування життя, іпотеку або інші витрати, передбачені Податковим кодексом України, і хочуть повернути частину сплаченого ПДФО.

