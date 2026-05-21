Українці можуть подати декларацію про доходи через «Дію»

Особисті фінанси
Подати декларацію або отримати податкову знижку можна напряму через портал Дія
Фізичні особи відтепер можуть подати декларацію про майновий стан і доходи через портал «Дія».
Про запуск нової послуги повідомила пресслужба «Дії».
«Запускаємо подання декларації про майновий стан і доходи фізичних осіб в Дії. Забудьте про складні таблиці та заплутані формулювання, ми подбали, щоб весь процес був простим і зрозумілим у кілька кліків. Подати декларацію або отримати податкову знижку можна напряму через портал Дія», — сказано в повідомленні.

Як скористатись послугою

Для того, щоб скористатися послугою, необхідно:
  • авторизуватися на порталі «Дія» за допомогою КЕП;
  • обрати послугу «Податкова декларація про майновий стан і доходи фізичних осіб»;
  • натиснути «Надіслати дані» для отримання інформації від податкової;
  • вибрати потрібну дію — подання декларації або оформлення податкової знижки;
  • перевірити автоматично підтягнуті дані про доходи, нерухомість та автомобілі;
  • завантажити необхідні документи, зокрема договори або квитанції;
  • підписати декларацію КЕПом та надіслати її онлайн.
Готову декларацію можна одразу надіслати до податкової служби через портал.
Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що в межах деклараційної кампанії громадяни мають подати податкову декларацію про майновий стан і доходи у чіткі строки. Терміни подання відрізняються залежно від статусу платника та виду отриманих доходів:
  • для більшості фізичних осіб граничний строк подання декларації — до 1 травня 2026 року;
  • для державних службовців — до 31 березня 2026 року включно;
  • декларацію для отримання податкової знижки можна подати до 31 грудня 2026 року включно.
Бета-тест онлайн-послуги з подання податкової декларації про майновий стан та доходи у «Дії» запустили в лютому цього року. Новий сервіс дозволяє громадянам задекларувати доходи або скористатися правом на податкову знижку без відвідування податкових органів. Онлайн-декларація в «Дії» орієнтована на українців, які:
  • мають доходи, що підлягають обов’язковому декларуванню;
  • отримували заробітну плату, з якої утримувався податок на доходи фізичних осіб (ПДФО);
  • у звітному році оплачували навчання, лікування, страхування життя, іпотеку або інші витрати, передбачені Податковим кодексом України, і хочуть повернути частину сплаченого ПДФО.
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
