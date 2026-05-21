Українці можуть подати декларацію про доходи через «Дію»
Як скористатись послугою
- авторизуватися на порталі «Дія» за допомогою КЕП;
- обрати послугу «Податкова декларація про майновий стан і доходи фізичних осіб»;
- натиснути «Надіслати дані» для отримання інформації від податкової;
- вибрати потрібну дію — подання декларації або оформлення податкової знижки;
- перевірити автоматично підтягнуті дані про доходи, нерухомість та автомобілі;
- завантажити необхідні документи, зокрема договори або квитанції;
- підписати декларацію КЕПом та надіслати її онлайн.
- для більшості фізичних осіб граничний строк подання декларації — до 1 травня 2026 року;
- для державних службовців — до 31 березня 2026 року включно;
- декларацію для отримання податкової знижки можна подати до 31 грудня 2026 року включно.
- мають доходи, що підлягають обов’язковому декларуванню;
- отримували заробітну плату, з якої утримувався податок на доходи фізичних осіб (ПДФО);
- у звітному році оплачували навчання, лікування, страхування життя, іпотеку або інші витрати, передбачені Податковим кодексом України, і хочуть повернути частину сплаченого ПДФО.
