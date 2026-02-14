У ДПС нагадали про строки подання податкової декларації для різних платників Сьогодні 10:16 — Особисті фінанси

Деклараційна кампанія: строки подання декларації про доходи, Фото: freepik

У межах деклараційної кампанії громадяни мають подати податкову декларацію про майновий стан і доходи у чіткі строки. Терміни подання відрізняються залежно від статусу платника та виду отриманих доходів.

Про це нагадали у Державній податковій службі.

Строки подання податкової декларації

До 1 травня звітність подають:

фізичні особи-резиденти та нерезиденти, які зобов’язані декларувати доходи,

фізичні особи — контролери КІК,

фізичні особи-підприємці на загальній системі оподаткування,

особи, що провадять незалежну професійну діяльність.

Для ФОПів на загальній системі, які припиняють діяльність, передбачено окремий строк. Вони мають подати декларацію протягом 20 календарних днів після завершення місяця, в якому було зареєстровано припинення підприємницької діяльності.

Українці, які переїжджають за кордон на постійне місце проживання, повинні подати декларацію не пізніше ніж за 60 днів до виїзду.

Особи, що планують скористатися податковою знижкою, мають подати декларацію включно до 31 грудня року, наступного за звітним.

У ДПС також нагадали, якщо граничний строк подання декларації припадає на вихідний або святковий день, останнім днем вважається перший робочий день після нього.

У «Дії» запустили бета-тест подання податкової декларації онлайн

Раніше Finance.ua писав , що у застосунку «Дія» запустили бета-тест онлайн-послуги з подання податкової декларації про майновий стан та доходи. Новий сервіс дозволяє громадянам задекларувати доходи або скористатися правом на податкову знижку без відвідування податкових органів.

