Стягнення аліментів за минулий час та погашення заборгованості: в чому різниця

Батьки повинні утримувати дитину до досягнення нею повноліття. Вони можуть домовитися про сплату аліментів усно, укласти договір у нотаріуса або оформити відрахування із зарплати. У разі недосягнення згоди кошти стягуються через суд.

У Міністерстві юстиції України пояснили різницю між стягненням аліментів за минулий час та погашенням заборгованості

Чим відрізняється стягнення за минулий час від заборгованості

Суд може стягнути кошти за минулий час, якщо аліменти раніше не призначалися, а один з батьків не утримував дитину. При цьому аліменти за минулий час можуть бути стягнуті не більш як за 10 років.

Для цього потрібно довести, що позивач намагався отримати їх раніше, але платник ухилявся.

Доказами можуть бути листування, записи розмов, свідчення очевидців або підтвердження спроб встановити місце роботи чи проживання боржника.

Серед причин, чому особа, з якою проживає дитина, не подала на аліменти раніше, може бути правова необізнаність чи намагання домовитися в позасудовому порядку.

Заборгованість виникає у випадку, якщо аліменти призначені, але не сплачувалися або сплачувалися частково.

Така заборгованість підлягає стягненню незалежно від досягнення дитиною повноліття, а у разі продовження навчання — до 23 років.

«Якщо за виконавчим листом, пред’явленим до виконання, аліменти не стягувалися у зв’язку з розшуком платника аліментів або у зв’язку з його перебуванням за кордоном, вони мають бути сплачені за весь минулий час», — йдеться у поясненні Мін’юсту.

Відповідальність за прострочення сплати аліментів

За кожен день прострочення може нараховуватися пеня — 1% від суми несплачених аліментів, але не більше 100% загальної заборгованості.

Водночас суд має право зменшити розмір неустойки з урахуванням матеріального та сімейного стану платника.

Крім того, суд може відстрочити або розстрочити сплату заборгованості за аліментами.

За позовом платника аліментів суд може повністю або частково звільнити його від сплати заборгованості за аліментами, якщо вона виникла у зв’язку з його тяжкою хворобою або іншою обставиною, що має істотне значення.

У 2026 році змінився розмір аліментів

До цього Finance.ua зазначав , що українське законодавство визначає чіткі межі відповідальності батьків за матеріальне забезпечення дітей. Зміни у розмірі прожиткового мінімуму для населення з 1 січня 2026 року відобразилися й на розмірах аліментів.

З початку 2026 року мінімальний розмір щомісячних аліментних виплат становить:

для дітей віком до 6 років — не менше ніж 1 408,50 грн;

для дітей віком від 6 до 18 років — не менше ніж 1 756 грн.

Процес нарахування дитячих коштів відбувається автоматично та не потребує звернень до органів державної виконавчої служби.

