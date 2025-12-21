Як визначається розмір аліментів на дитину Сьогодні 13:26 — Особисті фінанси

Як визначається розмір аліментів на дитину

Розмір аліментів повинен покривати базові потреби дитини. Суд може призначити їх як відсоток від доходу одного з батьків або у вигляді конкретної фіксованої суми.

Про це розповіли у Міністерстві юстиції України.

Мінімальний та рекомендований розмір аліментів

Зазначається, мінімальний розмір аліментів не може бути меншим за 50% прожиткового мінімуму, визначеного для дитини відповідного віку.

Водночас рекомендований розмір — повний прожитковий мінімум, і суд може призначити саме таку суму, якщо фінансові можливості платника це дозволяють.

Основні критерії, що враховуються судом під час визначення конкретного розміру аліментів:

матеріальне становище та здоров’я дитини і платника;

наявність інших утриманців у платника, зокрема дітей чи непрацездатних родичів;

наявність майна та майнових прав, включно з нерухомістю, рухомим майном, грошима, корпоративними правами чи правами інтелектуальної власності;

доведені витрати платника, зокрема на придбання цінного майна, якщо вартість таких витрат перевищує десятикратний розмір прожиткового мінімуму для працездатної особи та не підтверджено законне походження коштів;

інші обставини, що мають істотне значення для справи.

Фахівці зауважують, у випадках, коли витрати платника значно перевищують його офіційний дохід, а джерела коштів не підтверджені, суд може встановити аліменти на основі фактичних обставин, а не лише офіційної зарплати.

Чи звільняє безробіття від сплати аліментів

До цього Finance.ua зазначав , що навіть якщо батьки не мають офіційного доходу, вони зобов’язані утримувати неповнолітню дитину. Тому платник аліментів на дитину повинен сплачувати їх щомісяця, навіть у разі втрати роботи чи отримання статусу безробітного.

