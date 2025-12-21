0 800 307 555
Як визначається розмір аліментів на дитину

Особисті фінанси
34
Розмір аліментів повинен покривати базові потреби дитини. Суд може призначити їх як відсоток від доходу одного з батьків або у вигляді конкретної фіксованої суми.
Про це розповіли у Міністерстві юстиції України.

Мінімальний та рекомендований розмір аліментів

Зазначається, мінімальний розмір аліментів не може бути меншим за 50% прожиткового мінімуму, визначеного для дитини відповідного віку.
Водночас рекомендований розмір — повний прожитковий мінімум, і суд може призначити саме таку суму, якщо фінансові можливості платника це дозволяють.
Основні критерії, що враховуються судом під час визначення конкретного розміру аліментів:
  • матеріальне становище та здоров’я дитини і платника;
  • наявність інших утриманців у платника, зокрема дітей чи непрацездатних родичів;
  • наявність майна та майнових прав, включно з нерухомістю, рухомим майном, грошима, корпоративними правами чи правами інтелектуальної власності;
  • доведені витрати платника, зокрема на придбання цінного майна, якщо вартість таких витрат перевищує десятикратний розмір прожиткового мінімуму для працездатної особи та не підтверджено законне походження коштів;
  • інші обставини, що мають істотне значення для справи.
Фахівці зауважують, у випадках, коли витрати платника значно перевищують його офіційний дохід, а джерела коштів не підтверджені, суд може встановити аліменти на основі фактичних обставин, а не лише офіційної зарплати.

Чи звільняє безробіття від сплати аліментів

До цього Finance.ua зазначав, що навіть якщо батьки не мають офіційного доходу, вони зобов’язані утримувати неповнолітню дитину. Тому платник аліментів на дитину повинен сплачувати їх щомісяця, навіть у разі втрати роботи чи отримання статусу безробітного.
За матеріалами:
Finance.ua
