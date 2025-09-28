0 800 307 555
Чи звільняє безробіття від сплати аліментів: пояснення Мінʼюсту

Особисті фінанси
4
Навіть якщо батьки не мають офіційного доходу, вони зобов’язані утримувати неповнолітню дитину. Тому платник аліментів на дитину повинен сплачувати їх щомісяця, навіть у разі втрати роботи чи отримання статусу безробітного.
Про це повідомили у Міністерстві юстиції України.

Як стягнути аліменти на дитину з безробітної або непрацюючої особи

Розмір аліментів визначається залежно від статусу платника — безробітний він чи непрацюючий:
  • безробітний — працездатна особа, яка зареєстрована в центрі зайнятості і готова працювати, за наявності доступної вакансії;
  • непрацюючий — працездатна особа, яка не працює і не перебуває на обліку в службі зайнятості.
Аліменти з безробітного стягуються із державної допомоги по безробіттю, у відсотковому співвідношенні до середнього доходу особи, якщо її страховий стаж за рік до взяття на облік у центр зайнятості перевищує шість місяців.
Для непрацюючих платників аліменти нараховуються, виходячи зі середньої зарплати в регіоні, де проживає платник. При цьому мінімальна сума аліментів не може бути меншою за 50% прожиткового мінімуму на дитину.
Водночас якщо безробітний має неофіційний дохід, аліменти виплачуються у фіксованому розмірі.
Стягувач і платник аліментів можуть укласти договір, який регулюватиме всі нюанси виплат.
Якщо ж особа відмовляється платити, справа передається до суду, який визначає суму, достатню для гармонійного розвитку дитини.

Що загрожує за несплату аліментів

За ухилення від сплати коштів передбачена цивільна, адміністративна та кримінальна відповідальність, залежно від тяжкості проступку та величини заборгованості по аліментах.
Можливі тимчасові обмеження:
  • внесення до Єдиного реєстру боржників;
  • заборона виїзду за кордон;
  • арешт карткових рахунків;
  • позбавлення права керувати авто, користуватися зброєю чи полювати.
Обмеження знімаються після погашення заборгованості зі сплати аліментів у повному обсязі.
За злісне ухилення — громадські роботи (80−120 годин), арешт до 3 місяців або позбавлення волі до 2 років.
Payment systems