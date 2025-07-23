Українці наростили заборгованість за аліментами — статистика — Finance.ua
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Українці наростили заборгованість за аліментами — статистика

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Українці наростили заборгованість за аліментами — статистика
Українці наростили заборгованість за аліментами — статистика
Більше 187 тис. проваджень через несплату аліментів налічується в Україні станом на середину липня 2025 року. Це на 14% більше, ніж до початку повномасштабного вторгнення.
Про це повідомляє Опендатабот.
За 3 роки повномасштабної війни Єдиний реєстр боржників України поповнився 23 246 провадженнями за несплату аліментів. При цьому дані реєстру є динамічними, адже одні борги закриваються, інші додаються, тож ці дані є чистим приростом кількості проваджень, а не загальною кількістю нових боржників.
Українці наростили заборгованість за аліментами — статистика
Переважна більшість проваджень — 91% — відкриті проти чоловіків. Відповідно, жінки фігурують у 9% справ. Втім рекордсменом по країні стала жінка з Київщини, проти неї відкрито 8 проваджень.
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Наразі найбільше заборгували по аліментах українці у віці від 25 до 45 років, щодо них відкрито 86% проваджень.
Українці наростили заборгованість за аліментами — статистика
Найбільше проваджень через несплату аліментів відкрито в Дніпропетровській області — 26 268. Далі йдуть Одеська (13 516), Харківська (13 011), Донецька (11 680) та Київська (11 050) області.
Українці наростили заборгованість за аліментами — статистика
Варто зазначити, що у Харківській області кількість аліментних справ від початку повномасштабної зросла в 5,4 раза — з 2 400 до понад 13 000, а на Чернігівщині у 2,2 раза — з 2 198 проваджень до 4 747.
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Натомість у Херсонській області кількість проваджень скоротилась у 6,4 раза: з 11 139 до 1 727 проваджень. Загалом зростання зафіксовано у 19 регіонах, скорочення — у шести.
Нагадаємо, крім основних витрат (харчування, одяг чи іграшки) дитина може потребувати додаткових коштів для свого розвитку. Це може бути заняття в спортивних секціях, участь у конкурсах, лікування тощо. Батьки мають сплачувати їх порівну, домовитися про розподіл таких витрат. Наприклад, уклавши угоду у нотаріуса, якщо сума більше 340 грн. Якщо домовитися не вдається, додаткові витрати можна стягнути через суд. Детальніше про це розповіли тут.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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