Крім аліментів: що таке додаткові витрати на дитину та як їх стягнути — Finance.ua

Крім аліментів: що таке додаткові витрати на дитину та як їх стягнути Сьогодні 09:11 — Особисті фінанси

Крім аліментів: що таке додаткові витрати на дитину та як їх стягнути

Крім основних витрат (харчування, одяг чи іграшки) дитина може потребувати додаткових коштів для свого розвитку. Це може бути заняття в спортивних секціях, участь у конкурсах, лікування тощо. Батьки мають сплачувати їх порівну, домовитися про розподіл таких витрат. Наприклад, уклавши угоду у нотаріуса, якщо сума більше 340 грн. Якщо домовитися не вдається, додаткові витрати можна стягнути через суд.

Про це повідомляють фахівці Безоплатної правничої допомоги.

Чим додаткові витрати відрізняються від аліментів

Додаткові витрати не є коштами, спрямованими на утримання дитини, і сплачуються лише у зв’язку із настанням в житті дитини особливих обставин.

Вони індивідуальні й покривають специфічні потреби. Наприклад:

витрати на лікування

розвиток талантів: оплата спортивних секцій, музичних шкіл

інші: участь у конкурсах, навчання за кордоном тощо.

Додаткові витрати можуть стягуватися до 18-річчя дитини.

Як стягуються

Той з батьків, з ким проживає дитина або той, хто покриває необхідні додаткові витрати, може звернутися до суду.

Судовий збір в таких справах не стягується.

Особливості стягнення

Якщо додаткові витрати періодичні або постійні (наприклад, оплата секцій), то вони можуть бути заявлені разом з аліментами.

Разові витрати, наприклад, на лікування, стягуються окремо. При заявленні разових витрат необхідно надати докази усієї суми витрат, та просити стягнути половину.

Розмір додаткових витрат встановлюється тільки в твердій грошовій формі — тобто це конкретна сума.

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Що може бути доказами витрат

Квитанції, чеки, інші платіжні документи.

Розрахунки та обґрунтування — для майбутніх витрат.

На що зважає суд

Суд визначає розмір виплат і частки кожного з батьків з урахуванням матеріального стану, здоров’я платника аліментів, наявності в нього інших дітей, непрацездатних батьків та інших обставин.

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