За пів року в Україні стягнули понад 7,6 млрд грн аліментів — Finance.ua
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За пів року в Україні стягнули понад 7,6 млрд грн аліментів

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За пів року в Україні стягнули понад 7,6 млрд грн аліментів
За пів року в Україні стягнули понад 7,6 млрд грн аліментів
У січні-червні 2025 року органи державної виконавчої служби Міністерства юстиції стягнули 7,64 млрд грн аліментів. Це на 30% більше, ніж за аналогічний період торік, тоді сума становила 5,89 млрд грн.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства юстиції.
Станом на 1 липня 2025 року до 149,7 тис. боржників застосували обмеження, передбачені частиною дев’ятою статті 71 Закону «Про виконавче провадження». Йдеться про тимчасову заборону на виїзд за кордон, керування автомобілем і користування зброєю.
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Лише за один тиждень з 27 червня по 4 липня державні виконавці стягнули понад 728 тис. грн аліментів і штрафів.

Найбільші суми стягнень

У Шумському відділі виконавчої служби на Тернопільщині завершили провадження щодо стягнення аліментів на двох дітей. Загальна заборгованість перевищувала 273 тис. грн, ще понад 148 тис. грн штраф за прострочення платежів. Після арешту коштів, обмеження прав боржника й внесення його до Єдиного реєстру боржників всю суму стягнули. 27 червня гроші перерахували матері дітей, а понад 29 тис. грн виконавчого збору — до бюджету.
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Схожий випадок стався у Кропивницькому. Чоловік мав щомісяця перераховувати на утримання сина чверть своїх доходів, але систематично не сплачував аліменти. У результаті борг сягнув понад 205 тис. грн, ще понад 101 тис. грн штраф. Після арешту рахунків і майна 2 липня державний виконавець перерахував усю заборговану суму.
Нагадаємо, за даними Мін’юсту, станом на 1 травня 2025 року органами Державної виконавчої служби по всій країні фактично виконано понад 611 тисяч виконавчих документів, за якими стягнуто майже 6 млрд гривень. Станом на 1 травня органами державної виконавчої служби стягнуто 4,93 млрд грн аліментів.
За матеріалами:
Finance.ua
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