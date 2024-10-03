Українці збільшили сплату аліментів через мобілізацію — Finance.ua

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Українці збільшили сплату аліментів через мобілізацію

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Українці збільшили сплату аліментів через мобілізацію
Українці збільшили сплату аліментів через мобілізацію
Цьогоріч сплата аліментів в Україні зросла на 30%. Це пов’язано з тим, що батьки трьох дітей у разі заборгованості за аліментами, можуть бути мобілізовані.
Про це сказав керівник Центрального управління Міністерства юстиції Кирило Міненко.
«Якщо у батька є троє неповнолітніх дітей, він має право на відстрочку від мобілізації, але якщо він їх утримує. Тобто, утримання не означає бути просто фізіологічним батьком, це означає брати участь в житті дитини, в тому числі і в майновому плані та справно сплачувати аліменти у разі, якщо вони є», — сказав він.
За його словами, коли заборгованість по аліментах перевищує три місяці, то фактично вважається, що батько не утримує своїх дітей належним чином, і в такому разі він може бути позбавлений відстрочки від мобілізації.
«Такі державні механізми спонукають наших громадян більш справно сплачувати аліменти. Приріст порівняно з минулим роком становить 30%», — сказав Міненко.

Борги за аліментами

Проблема боргів за аліментами була хронічною в Україні. У 2018 році був ухвалений закон, який посилює відповідальність за несплату аліментів. Закон передбачає штрафи та виконання суспільно корисних робіт.
Згідно з законом, мінімальний розмір аліментів збільшується до прожиткового мінімуму. Якщо аліменти не сплачуються більше року, то їх розмір збільшується на 20%. Якщо борг понад 2 роки — на 30%, понад 3 роки — на 50%
За матеріалами:
РБК-Україна
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