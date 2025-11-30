Як захистити заощадження від інфляції: поради Нацбанку Сьогодні 16:03 — Особисті фінанси

Як захистити заощадження від інфляції: поради Нацбанку

За оцінками аналітичних центрів, інфляція в Україні у 2026 році буде нижчою за 10%, а НБУ прогнозує близько 7%. Саме тому серед українців зростає інтерес до гривневих депозитів та ОВДП, адже ці інструменти дозволяють зберегти заощадження від знецінення.

Про це повідомила пресслужба Національного банку України.

Які умови пропонують банки та державні інструменти

Зазначається, що на початку цього року НБУ підвищив облікову ставку до 15,5% та відтоді утримує її на цьому рівні, щоб українці могли захистити свої гривневі заощадження від інфляції.

Такі дії регулятора дозволили банкам пропонувати вкладникам привабливі умови за гривневими депозитами — у середньому 13−16% річних (після оподаткування — 10−12%) залежно від строку розміщення.

Альтернатива, яку дедалі частіше обирають громадяни, — гривневі ОВДП. Дохідність за ними становить 12−18% річних, а отримані доходи не оподатковуються.

Раніше Finance.ua писав , що облігації внутрішньої державної позики — це інструмент, у якому простота сходиться з надійністю: ви позичаєте кошти державі, а держава зобов’язується повернути номінал і відсотки у визначені дати. Наразі придбати їх можна двома способами — через застосунок «Дія» або у банків чи брокерів.

