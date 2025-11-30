0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Як захистити заощадження від інфляції: поради Нацбанку

Особисті фінанси
19
Як захистити заощадження від інфляції: поради Нацбанку
Як захистити заощадження від інфляції: поради Нацбанку
За оцінками аналітичних центрів, інфляція в Україні у 2026 році буде нижчою за 10%, а НБУ прогнозує близько 7%. Саме тому серед українців зростає інтерес до гривневих депозитів та ОВДП, адже ці інструменти дозволяють зберегти заощадження від знецінення.
Про це повідомила пресслужба Національного банку України.

Які умови пропонують банки та державні інструменти

Зазначається, що на початку цього року НБУ підвищив облікову ставку до 15,5% та відтоді утримує її на цьому рівні, щоб українці могли захистити свої гривневі заощадження від інфляції.
Такі дії регулятора дозволили банкам пропонувати вкладникам привабливі умови за гривневими депозитами — у середньому 13−16% річних (після оподаткування — 10−12%) залежно від строку розміщення.
Альтернатива, яку дедалі частіше обирають громадяни, — гривневі ОВДП. Дохідність за ними становить 12−18% річних, а отримані доходи не оподатковуються.
Раніше Finance.ua писав, що облігації внутрішньої державної позики — це інструмент, у якому простота сходиться з надійністю: ви позичаєте кошти державі, а держава зобов’язується повернути номінал і відсотки у визначені дати. Наразі придбати їх можна двома способами — через застосунок «Дія» або у банків чи брокерів.

Читайте також: Вигідно купити ОВДП в Україні: які існують варіанти

За матеріалами:
Finance.ua
ГрошіІнвестиціїНБУ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems