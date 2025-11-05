ОВДП: де купувати та головні відмінності від депозиту Сьогодні 20:00 — Кредит&Депозит

ОВДП: де купувати та головні відмінності від депозиту

Облігації внутрішньої державної позики — це інструмент, у якому простота сходиться з надійністю: ви позичаєте кошти державі, а держава зобов’язується повернути номінал і відсотки у визначені дати.

Наразі придбати їх можна двома способами — через застосунок «Дія» або у банків чи брокерів.

ОВДП — це не депозит , навіть якщо відчуття дуже схожі. Якщо ви тримаєте папери до погашення, отримаєте той дохід, який закладався.

Якщо ж плануєте достроковий вихід, варто думати про ліквідність і ринкову ціну: інколи вона може бути нижчою за вашу покупку, і це нормально для ринку боргових інструментів.

Саме тому людям з динамічним грошовим потоком і змінним сервісним графіком (зокрема військовим) рекомендується або брати строк «під подію», або відразу відкривати кабінет у банку/брокера з доступом до вторинки. Це не «краще чи гірше» за «Дію» — це просто інша ступінь керованості.

Щодо дохідності

На практиці різниця виникає не стільки від «де купили», скільки від «що саме обрали». Через банки й брокерів зазвичай доступніші ширші полиці випусків: гривневі з різними строками (різниця між 6 і 18 місяцями в дохідності може бути відчутною), валютні з номіналом у доларах або євро, військові випуски з чіткими датами.

«Дія» навмисно стандартизує вибір, щоб не перевантажувати початківця деталями; це плюс на старті та мінус для портфельної оптимізації. Податковий режим приємний у будь-якому варіанті: дохід фізичних осіб від ОВДП звільнений від ПДФО та військового збору, і банки прямо акцентують на цьому у відкритих матеріалах.

Чи є сенс переплачувати комісії за «професійність»?

Відповідь залежить від суми, частоти операцій і вашого стилю. У публічних умовах низка установ декларує нульові комісії для фізосіб у разі купівлі через онлайн-канали. У будь-якому разі радимо дивитися не лише на «комісію за ОВДП», а на повну картину руху коштів: переказ із банку на інвестрахунок, конвертацію для валютних випусків, ліміти чи тарифи за окремі платежі.

«Нуль» у карточці інструменту — це добре, але прозора загальна вартість — ще краще. Не раз доводилося бачити, як новачок «з'їдає» частину очікуваного відсотка на конвертації або непомітних сервісних платежах, хоча формально «комісія за купівлю» дорівнювала нулю.

Найздоровіша траєкторія виглядає так. Спершу — невелика сума через «Дію» заради практики і відчуття процесу; потім — відкриття інвестрахунку в банку чи брокера, де все зібрано в одному кабінеті, і поступовий перехід до вибору строків, валют і реінвестування купонів.

Де купувати ОВДП

Якщо ви плануєте формувати «ядро» портфеля на сотні тисяч і вище, якщо вам важливо поєднати гривневі та валютні випуски, підбирати строки «під події», реінвестувати або іноді продавати раніше — комфортніше відразу мати повноцінний кабінет у банку чи брокера з прозорою вторинкою й аналітикою.

Насправді найрозумніший вибір — комбінувати: залишити «Дію» як простий і швидкий канал (зокрема для освітніх цілей членів сім’ї), а основну роботу з портфелем перенести туди, де більше керованості.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.