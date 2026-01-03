Частка непрацюючих кредитів у банках у листопаді зменшилася до 23,9% Сьогодні 15:15 — Кредит&Депозит

Частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі станом на 1 грудня 2025 року скоротилася до 23,9%.

Про це йдеться в повідомленні НБУ

Це на 6,4 в. п. менше порівняно з показником на початок року.

Без урахування кредитів старих боргів державних банків та боргів колишніх власників АТ КБ «ПриватБанк», ця частка є суттєво нижчою.

Визначальним чинником скорочення частки NPL у січні — листопаді 2025 року стало зростання обсягу нових кредитів ліпшої якості.

Так, валовий обсяг кредитів у банківській системі за цей період зріс на 256,8 млрд гривень, або на 19,8% до 1,555 трлн гривень.

Водночас обсяг непрацюючих кредитів скоротився за цей період на 21,4 млрд гривень, або на 5,4%.

Частка NPL фізичних осіб за 11 місяців 2025 року знизилася на 2,0 в. п. до 12,5%, бізнесу — на 8,1 в. п. до 30,9%.

