Українці не поспішають витрачати кошти: обсяг вкладів перевищив 1 552 млрд грн

Станом на 1 грудня 2025 року загальна сума вкладів фізичних осіб (у т.ч. фізичних осіб-підприємців) у банках України склала 1 552,8 млрд грн, що на 18,0 млрд грн більше за аналогічний показник попереднього місяця.

Про це повідомила пресслужба Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

У якій валюті зберігають кошти

Із загальної суми вкладів фізичних осіб на 1 грудня 2025 року:

вклади у національній валюті — 1 021,3 млрд грн (+11,1 млрд грн за листопад 2025 року);

вклади в іноземній валюті — 531,5 млрд грн (+6,9 млрд грн за листопад 2025 року).

Інфографіка: fg.gov.ua

Частка ФОП у структурі вкладників станом на 1 грудня 2025 року становила 3,2%, а в структурі суми вкладів — 11,7%. Сума їх вкладів склала 181,3 млрд грн.

Структура вкладів за розмірами

Розмір вкладу, грн Вкладники, % Сума вкладів, % до 10 грн 40,26 0,00 від 10 до 200 000 грн 57,77 27,22 від 200 000 до 400 000 грн 0,98 12,64 від 400 000 до 600 000 грн 0,38 8,69 понад 600 000 грн 0,61 51,45 Всього 100,00 100,00

Питома вага вкладів фізичних осіб в учасниках Фонду відповідно до розподілу банків Національним банком України на групи має наступний вигляд:

Інфографіка: fg.gov.ua

Нагадаємо, що раніше Finance.ua з посиланням на НБУ писав , що реальні доходи українців зростають на тлі підвищення зарплат і сповільнення інфляції. Це дає змогу населенню активніше заощаджувати кошти. Водночас фіксується приріст коштів населення на поточних рахунках і депозитах у банках.

Так, з початку повномасштабного вторгнення кількість вкладів у банках зросла на 17%, тоді як середній розмір збільшився на 63%. Розмір гривневих депозитів зростає значно швидше, ніж валютних.

