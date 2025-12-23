0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Українці не поспішають витрачати кошти: обсяг вкладів перевищив 1 552 млрд грн

Кредит&Депозит
49
Українці не поспішають витрачати кошти: обсяг вкладів перевищив 1 552 млрд грн
Українці не поспішають витрачати кошти: обсяг вкладів перевищив 1 552 млрд грн
Станом на 1 грудня 2025 року загальна сума вкладів фізичних осіб (у т.ч. фізичних осіб-підприємців) у банках України склала 1 552,8 млрд грн, що на 18,0 млрд грн більше за аналогічний показник попереднього місяця.
Про це повідомила пресслужба Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

У якій валюті зберігають кошти

Із загальної суми вкладів фізичних осіб на 1 грудня 2025 року:
  • вклади у національній валюті — 1 021,3 млрд грн (+11,1 млрд грн за листопад 2025 року);
  • вклади в іноземній валюті — 531,5 млрд грн (+6,9 млрд грн за листопад 2025 року).
Інфографіка: fg.gov.ua
Інфографіка: fg.gov.ua
Частка ФОП у структурі вкладників станом на 1 грудня 2025 року становила 3,2%, а в структурі суми вкладів — 11,7%. Сума їх вкладів склала 181,3 млрд грн.

Структура вкладів за розмірами

Розмір вкладу, грнВкладники, %Сума вкладів, %
до 10 грн40,260,00
від 10 до 200 000 грн57,7727,22
від 200 000 до 400 000 грн0,9812,64
від 400 000 до 600 000 грн0,388,69
понад 600 000 грн0,6151,45
Всього100,00100,00
Питома вага вкладів фізичних осіб в учасниках Фонду відповідно до розподілу банків Національним банком України на групи має наступний вигляд:
Інфографіка: fg.gov.ua
Інфографіка: fg.gov.ua
Нагадаємо, що раніше Finance.ua з посиланням на НБУ писав, що реальні доходи українців зростають на тлі підвищення зарплат і сповільнення інфляції. Це дає змогу населенню активніше заощаджувати кошти. Водночас фіксується приріст коштів населення на поточних рахунках і депозитах у банках.
Так, з початку повномасштабного вторгнення кількість вкладів у банках зросла на 17%, тоді як середній розмір збільшився на 63%. Розмір гривневих депозитів зростає значно швидше, ніж валютних.
📢 InvestMarket від «Мінфін» — ваш онлайн-навігатор серед сотень інвестиційних пропозицій. Обирайте та порівнюйте проєкти в зручному сервісі.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Гроші
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems