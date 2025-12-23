Українці не поспішають витрачати кошти: обсяг вкладів перевищив 1 552 млрд грн
Станом на 1 грудня 2025 року загальна сума вкладів фізичних осіб (у т.ч. фізичних осіб-підприємців) у банках України склала 1 552,8 млрд грн, що на 18,0 млрд грн більше за аналогічний показник попереднього місяця.
Про це повідомила пресслужба Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.
У якій валюті зберігають кошти
Із загальної суми вкладів фізичних осіб на 1 грудня 2025 року:
- вклади у національній валюті — 1 021,3 млрд грн (+11,1 млрд грн за листопад 2025 року);
- вклади в іноземній валюті — 531,5 млрд грн (+6,9 млрд грн за листопад 2025 року).
Частка ФОП у структурі вкладників станом на 1 грудня 2025 року становила 3,2%, а в структурі суми вкладів — 11,7%. Сума їх вкладів склала 181,3 млрд грн.
Структура вкладів за розмірами
|Розмір вкладу, грн
|Вкладники, %
|Сума вкладів, %
|до 10 грн
|40,26
|0,00
|від 10 до 200 000 грн
|57,77
|27,22
|від 200 000 до 400 000 грн
|0,98
|12,64
|від 400 000 до 600 000 грн
|0,38
|8,69
|понад 600 000 грн
|0,61
|51,45
|Всього
|100,00
|100,00
Питома вага вкладів фізичних осіб в учасниках Фонду відповідно до розподілу банків Національним банком України на групи має наступний вигляд:
Нагадаємо, що раніше Finance.ua з посиланням на НБУ писав, що реальні доходи українців зростають на тлі підвищення зарплат і сповільнення інфляції. Це дає змогу населенню активніше заощаджувати кошти. Водночас фіксується приріст коштів населення на поточних рахунках і депозитах у банках.
Так, з початку повномасштабного вторгнення кількість вкладів у банках зросла на 17%, тоді як середній розмір збільшився на 63%. Розмір гривневих депозитів зростає значно швидше, ніж валютних.
📢 InvestMarket від «Мінфін» — ваш онлайн-навігатор серед сотень інвестиційних пропозицій. Обирайте та порівнюйте проєкти в зручному сервісі.
Поділитися новиною
Також за темою
Українці не поспішають витрачати кошти: обсяг вкладів перевищив 1 552 млрд грн
Скільки банки видали іпотечних кредитів
ДПС пояснила, навіщо їм доступ до банківських рахунків українців
Більше ніж половина всіх депозитів у банках — понад 600 тисяч грн
Онлайн-кредити в Україні: як отримати позику швидко і безпечно
Історичний максимум: який обсяг коштів, розміщених фізособами у банках