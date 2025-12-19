Більше ніж половина всіх депозитів у банках — понад 600 тисяч грн Сьогодні 12:03 — Кредит&Депозит

Реальні доходи українців зростають на тлі підвищення зарплат і сповільнення інфляції. Це дає змогу населенню активніше заощаджувати кошти. Водночас фіксується приріст коштів населення на поточних рахунках і депозитах у банках.

Про це йдеться у Звіті про фінансову стабільність Національного банку України.

Частка строкових вкладів залишається сталою. «Зі сповільненням інфляції нинішні депозитні ставки забезпечуватимуть дедалі вищу реальну дохідність, що посилюватиме привабливість депозитів», — зазначають у Нацбанку.

Зазначається, що загальний обсяг вкладів у банках зростає передусім завдяки збільшенню середнього розміру депозиту. З початку повномасштабного вторгнення кількість вкладів у банках зросла на 17%, тоді як середній розмір збільшився на 63%.

Графік: НБУ

Попри зростання гривневих заощаджень, населення й надалі зберігає інтерес до іноземної валюти як інструменту заощаджень.

Гривневі депозити зростають швидше за валютні

Розмір гривневих депозитів зростає значно швидше, ніж валютних. Понад половину загального обсягу депозитів становлять великі вклади у розмірі понад 600 тис. грн. З часом частка таких вкладів продовжує збільшуватися.

Зростання частки великих депозитів, зокрема, свідчить про збереження довіри населення до банківської системи та зменшення схильності до диверсифікації заощаджень між різними банками.

Водночас темпи зростання середнього депозиту були нижчими, ніж темпи зростання середньої заробітної плати.

ОВДП набирають популярності

Паралельно швидко зростають вкладення населення в облігації внутрішньої державної позики. Ефективна дохідність ОВДП є значно вищою за депозити завдяки відсутності оподаткування купонного доходу.

За рік вкладення в гривневі ОВДП зросли на 25 млрд грн. Це становить понад половину приросту гривневих депозитів населення за той самий період.

Нагадаємо, раніше Finance.ua з посиланням на НБУ писав , що бізнес продовжує конкурувати за працівників через нестачу кваліфікованих кадрів, що змушує роботодавців підвищувати оплату праці. За результатами дослідження ринку праці Європейської бізнес асоціації, проведеного у листопаді 2025 року, 74% опитаних компаній вважають дефіцит персоналу серйозною проблемою.

