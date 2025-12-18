ПАРТНЕРСЬКА Онлайн-кредити в Україні: як отримати позику швидко і безпечно Сьогодні 09:59 — Кредит&Депозит

Коли не вистачає коштів до зарплати, терміново потрібні гроші на лікування, придбання або ремонт техніки, онлайн-позика може стати справжнім порятунком. Кредити в МФО оформлюються без жодних труднощів і складних перевірок, а потрібна сума надходить на картку за лічені хвилини.

Втім, інколи мікрофінансування має чимало ризиків — завищені відсотки, непомірні штрафи за недотримання строків оплат і висока ймовірність потрапляння на шахрайські сайти. Тому перед оформленням кредиту варто уважно вивчити умови та оцінити власні можливості щодо погашення. Не менш важливо вибрати надійного кредитора, скориставшись допомогою спеціальних онлайн-сервісів.

Переваги онлайн-кредитів

Висока популярність в Україні позик в МФО зумовлена:

мінімальними вимогами до позичальника. Для схвалення заявки достатньо відповідати віковій категорії, що вказана в умовах, і надати фото паспорта та ідентифікаційного коду. Крім того, знадобляться дані банківської картки для зарахування грошей;

доступністю кредитних коштів для людей з непідтвердженими доходами, поганою кредитною історією, студентів, пенсіонерів і матусь у декреті. Водночас необхідність у заставі чи поруці зазвичай відсутня;

можливістю оформити позику без необхідності відвідувати особисто офіс компанії, в будь-який час доби. Перевірка даних зазвичай здійснюється в автоматичному режимі, після чого кошти швидко надходять на картку. Натомість схвалення кредиту в банку може зайняти кілька днів;

високими шансами на схвалення запиту. МФО значно лояльніші до позичальників порівняно з банківськими установами.

Щоправда, кредити онлайн — це, як правило, невеликі суми, до 20 000—50 000 грн, що видаються на термін до 1 місяця. Для позичальників, що бажають взяти в борг більшу суму та оформити кредит на довший період, діють суворіші вимоги.

Що потрібно знати під час оформлення мікропозики

Відсоткова ставка в умовах МФО вказується за один день користування кредитними коштами. Пільгові умови — 0,01% — поширюються лише на нових клієнтів і діють протягом обмеженого періоду. Цей нюанс обов’язково слід враховувати перед прийняттям остаточного рішення. Крім того, необхідно уважно вивчити інформацію щодо комісій та штрафів, за можливості не брати позику для погашення іншого кредиту.

Для вибору надійного кредитора варто використовувати надійні майданчики. У спеціальному розділі на сайті та в мобільному застосунку Portmone зібрані пропозиції перевірених компаній. Позичальники можуть ознайомитися з умовами, порівняти їх та одразу вибрати найвигідніший варіант.

Як оформити кредит на картку через Portmone

Щоб підібрати онлайн кредит на Portmone та оперативно отримати гроші на рахунок, позичальникам потрібно виконати кілька простих дій.

Виберіть у переліку категорій «Кредити», а також розділ «Оформити кредит». Уважно вивчіть наявні пропозиції, виберіть МФО, чиї умови підходять вам найбільше, натисніть «Оформити». Після переходу на сайт компанії зареєструйтесь та увійдіть в особистий кабінет. Вкажіть бажану суму і термін надання позики. Заповніть і надішліть заявку. Після її схвалення надайте номер платіжної картки та підтвердьте угоду з кредитором. Отримайте кошти на картку.

Щоб уникнути штрафів за прострочення, погасіть позику вчасно. До речі, це також можна зробити через Portmone.

Онлайн-кредит може стати зручним фінансовим інструментом, якщо користуватися ним відповідально та обрати перевірений сервіс. Отже, якщо вам потрібні кошти швидко та з гарантією безпеки, розгляньте пропозиції на Portmone і підберіть оптимальний варіант, що відповідатиме саме вашим потребам.

