Cтавки за гривневими депозитами зросли — банкір

У грудні ставки за депозитами у гривні зросли до 18% річних. На зростання вплинули святкові бонуси, які фінустанови пропонують новим вкладникам — до 1,5 в. п. до базових ставок.

Про це розповів директор департаменту роздрібного бізнесу «Глобус Банку» Дмитро Замотаєв.

«У святковий сезон цілком зрозумілі „заохочувальні“ акції, які дають змогу потенційним вкладникам розраховувати на вищу дохідність, ніж зазвичай. Тобто в грудні вкладникам варто очікувати на подібні святкові пропозиції від банків», — пояснив банкір у коментарі для MC: Money & Career.

На які депозити роблять ставку банки

Як пояснив банкір, банки зараз найбільше просувають ультракороткі вклади на 3−9 місяців та депозити строком від 12 місяців.

Експерт вважає, що в умовах прогнозованої інфляції 9,7% у 2026 році вкладники можуть не лише зберегти купівельну спроможність заощаджень, а й отримати 3−4% реального прибутку, якщо розмістять кошти в гривні на термін від пів року.

Очікування на 2026 рік

Замотаєв зазначає, що ситуація на валютному ринку України зараз стабільна. Тож навіть за умови, що впродовж 2026-го року офіційний курс долара опиниться в діапазоні 45−46 грн, як закладають у бюджеті, у відсотковому вимірі подорожчання американської валюти порівняно з курсом на початок грудня 2025 року складе в середньому 6−8%.

«Тому всі побоювання про „долю“ гривні наразі більш гіпотетичні. Водночас наступного року курсові орієнтири навряд чи перевищать 46 грн за долар», — каже банкір.

Скільки триватимуть високі ставки

Замотаєв прогнозує, що найвищі ставки за гривневими вкладами — до 18% річних — збережуться до середини-кінця січня 2026 року. Саме тоді завершаться акційні періоди в більшості банків.

Тож найближчі 1−1,5 місяця можуть стати найсприятливішим часом для розміщення коштів.

Замотаєв радить вкладникам враховувати особисті фінансові плани й уважно читати умови програм, оскільки банківська система сьогодні стабільна, а депозити захищені Фондом гарантування вкладів.

«Фінансова система працює в непростих воєнних умовах. Але попри це держава та банківський сектор створили всі необхідні механізми, щоб громадяни могли безпечно зберігати й захищати свої заощадження, не втрачаючи їхню вартість і отримуючи справедливу дохідність», — резюмував Замотаєв.

рахунках українців зберігається понад 1,5 трлн гривень. З цієї суми 1 трлн — у нацвалюті. Раніше ми повідомляли , що наЗ цієї суми 1 трлн — у нацвалюті.

Як гарантуються вклади в Україні

Нагадаємо, що на час дії в Україні воєнного стану та протягом трьох місяців після скасування чи припинення його дії на вклади фізосіб у банках України поширюються 100% гарантії. Після завершення цього терміну максимальна сума гарантованого відшкодування для вкладників банків України становитиме 600 тис. грн.

Загалом же Фонд гарантування вкладів фізичних осіб прагне забезпечити європейський рівень суми відшкодування за вкладами: у Європі гарантується 100 тисяч євро для фізичних осіб, а також гарантуються вклади юридичних осіб.

