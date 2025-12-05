Експерти розповіли, яким депозитам віддають перевагу українці Сьогодні 15:03 — Кредит&Депозит

Експерти розповіли, яким депозитам віддають перевагу українці

Обсяги заощаджень громадян в українських банках побили новий рекорд: на 1 листопада, за даними Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО), люди тримали на своїх рахунках 1 534,8 млрд грн, із яких понад 1 трлн грн — у національній валюті.

Про вподобання українців щодо вкладів йдеться в статті Мінфіну, ми вибрали основне.

Думки експертів

Дмитро Замотаєв, директор департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку , назвав декілька причин такого розподілення вкладів:

ставки дохідності за гривневими вкладами в 11−12 разів вищі за валютні (якщо конвертувати дохід за валютними вкладами в гривню);

гривневі вклади відкриваються переважно на невеликі терміни, тоді як для клієнтів, що розміщують долари чи євро, пріоритетним терміном розміщення є 1 рік і довше;

більшість вкладників використовують валютні депозити як «сейф», а не як механізм прибутку, — це надійний спосіб зберегти кошти;

валютні вклади часто є частиною диверсифікованого портфеля вкладника, який лише дещицю заощаджень розміщує на валютному депозиті;

клієнти, що розміщують кошти на валютних депозитах, здебільшого постійні. Тобто після завершення терміну вкладу вони не забирають кошти з банку, а подовжують дію депозиту або відкривають новий (залежно від умов вкладу).

Водночас левова частка грошей, понад 70%, за інформацією ФГВФО, розміщена на поточних рахунках, а ще понад 17% — на вкладах строком до 3 місяців.

Натомість через сильні девальваційні очікування населення продовжує скуповувати валюту. За останні 11 місяців чиста купівля готівкової ВКВ склала еквівалент $6,1 млрд. При цьому приватні покупці дедалі частіше віддають перевагу євро.

Наприклад, в пресслужбі Ощаду розповіли, що «розподіл між депозитами в доларах і євро є стабільним: близько 4% складають вклади в євро та близько 25% вклади в доларах США».

«Співвідношення заощаджень у різних валютах змінюється незначно. Клієнти й надалі розподіляють кошти, відповідно до своїх фінансових цілей, вибираючи як гривневі, так і валютні депозити», — повідомила Ірина Стрепетова, начальниця управління депозитних продуктів Сенс Банк.

За словами Дмитра Коваля, директора Департаменту карткових та пасивних продуктів роздрібного бізнесу ПУМБ , в його банку останніми місяцями розподіл не змінюється.

«Якщо ж дивитися в довшій перспективі, частка депозитів у євро зросла щодо доларових», — уточнив він.

Депозитні ставки побачимо у грудні

Опитані нами фінансисти розповіли, що не мають наміру коригувати депозитні ставки у грудні.

«Наразі не плануємо перегляд ставок у грудні. На нашу думку, ставки залишатимуться відносно сталими. Водночас зміна облікової ставки НБУ може вплинути на ставки за депозитами», — прокоментували це питання в пресслужбі Ощаду.

Ірина Стрепетова із Сенс Банку припускає можливі незначні коливання дохідності. Однак загальний рівень дохідності, ймовірно, залишатиметься без суттєвих змін", — уточнила вона.

Натомість Дмитро Коваль із ПУМБ не виключає «запуск окремих акційних пропозицій окремих банків та, зокрема, новорічних пропозицій від ПУМБ».

Про те, що у українців буде можливість збільшити свої заробітки на вкладах у грудні, говорить і Дмитро Замотаєв із Глобус Банку.

Ми писали , з загальної суми вкладів фізичних осіб на 1 листопада 2025 року:

вклади у національній валюті — 1 010,2 млрд грн (+12,2 млрд грн за жовтень 2025 року);

вклади в іноземній валюті — 524,6 млрд грн (+7,2 млрд грн за жовтень 2025 року).

Також ми наводили ТОП-10 банків за депозитами в євро, доларах та гривні в листопаді 2025 року. Кошти фізичних осіб у банках у валюті за ІІІ квартал скоротилися до еквіваленту 446 млрд грн, порівнюючи із 448 млрд грн за результатами ІІ кварталу.

