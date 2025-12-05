0 800 307 555
Експерти розповіли, яким депозитам віддають перевагу українці

Кредит&Депозит
70
Обсяги заощаджень громадян в українських банках побили новий рекорд: на 1 листопада, за даними Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО), люди тримали на своїх рахунках 1 534,8 млрд грн, із яких понад 1 трлн грн — у національній валюті.
Про вподобання українців щодо вкладів йдеться в статті Мінфіну, ми вибрали основне.

Думки експертів

Дмитро Замотаєв, директор департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку, назвав декілька причин такого розподілення вкладів:
  • ставки дохідності за гривневими вкладами в 11−12 разів вищі за валютні (якщо конвертувати дохід за валютними вкладами в гривню);
  • гривневі вклади відкриваються переважно на невеликі терміни, тоді як для клієнтів, що розміщують долари чи євро, пріоритетним терміном розміщення є 1 рік і довше;
  • більшість вкладників використовують валютні депозити як «сейф», а не як механізм прибутку, — це надійний спосіб зберегти кошти;
  • валютні вклади часто є частиною диверсифікованого портфеля вкладника, який лише дещицю заощаджень розміщує на валютному депозиті;
  • клієнти, що розміщують кошти на валютних депозитах, здебільшого постійні. Тобто після завершення терміну вкладу вони не забирають кошти з банку, а подовжують дію депозиту або відкривають новий (залежно від умов вкладу).
Водночас левова частка грошей, понад 70%, за інформацією ФГВФО, розміщена на поточних рахунках, а ще понад 17% — на вкладах строком до 3 місяців.
Натомість через сильні девальваційні очікування населення продовжує скуповувати валюту. За останні 11 місяців чиста купівля готівкової ВКВ склала еквівалент $6,1 млрд. При цьому приватні покупці дедалі частіше віддають перевагу євро.
Наприклад, в пресслужбі Ощаду розповіли, що «розподіл між депозитами в доларах і євро є стабільним: близько 4% складають вклади в євро та близько 25% вклади в доларах США».
«Співвідношення заощаджень у різних валютах змінюється незначно. Клієнти й надалі розподіляють кошти, відповідно до своїх фінансових цілей, вибираючи як гривневі, так і валютні депозити», — повідомила Ірина Стрепетова, начальниця управління депозитних продуктів Сенс Банк.
За словами Дмитра Коваля, директора Департаменту карткових та пасивних продуктів роздрібного бізнесу ПУМБ, в його банку останніми місяцями розподіл не змінюється.
«Якщо ж дивитися в довшій перспективі, частка депозитів у євро зросла щодо доларових», — уточнив він.
Депозитні ставки побачимо у грудні

Опитані нами фінансисти розповіли, що не мають наміру коригувати депозитні ставки у грудні.
«Наразі не плануємо перегляд ставок у грудні. На нашу думку, ставки залишатимуться відносно сталими. Водночас зміна облікової ставки НБУ може вплинути на ставки за депозитами», — прокоментували це питання в пресслужбі Ощаду.
Ірина Стрепетова із Сенс Банку припускає можливі незначні коливання дохідності. Однак загальний рівень дохідності, ймовірно, залишатиметься без суттєвих змін", — уточнила вона.
Натомість Дмитро Коваль із ПУМБ не виключає «запуск окремих акційних пропозицій окремих банків та, зокрема, новорічних пропозицій від ПУМБ».
Про те, що у українців буде можливість збільшити свої заробітки на вкладах у грудні, говорить і Дмитро Замотаєв із Глобус Банку.
Ми писали, з загальної суми вкладів фізичних осіб на 1 листопада 2025 року:
  • вклади у національній валюті — 1 010,2 млрд грн (+12,2 млрд грн за жовтень 2025 року);
  • вклади в іноземній валюті — 524,6 млрд грн (+7,2 млрд грн за жовтень 2025 року).
Також ми наводили ТОП-10 банків за депозитами в євро, доларах та гривні в листопаді 2025 року. Кошти фізичних осіб у банках у валюті за ІІІ квартал скоротилися до еквіваленту 446 млрд грн, порівнюючи із 448 млрд грн за результатами ІІ кварталу.
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
ВалютаГрошіБанки УкраїниНБУ
