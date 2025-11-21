ТОП-10 банків за депозитами в євро, доларах та гривні в листопаді 2025 року (інфографіка) Вчора 14:00 — Кредит&Депозит

Кошти фізичних осіб у банках у валюті за ІІІ квартал скоротилися до еквіваленту 446 млрд грн, порівнюючи із 448 млрд грн за результатами ІІ кварталу.

«Таку динаміку можна пов’язати з тим, що НБУ зберігає умови, що сприяють розвитку саме гривневих інструментів збереження й заощадження коштів, — йдеться в статті Мінфіну , ми вибрали основне.

Нижче наводимо ТОП-10 банків за депозитами в євро, доларах та гривні в листопаді 2025 року.

Чому так

Як йдеться у статті, причини такого розподілу коштів у банках: по перше — незмінна облікова ставка та інші монетарні інструменти з одного боку підтримують «вагу» гривні, а з іншого — дають змогу банкам запропонувати найвищі відсоткові ставки за депозитами, що подекуди сягають 17,5% річних.

По-друге, стратегія НБУ на валютному ринку фактично унеможливлює різкі курсові зміни: вона є стримувальною, адже завдяки валютним інтервенціям вдається «загасити» зависокий попит на валюту.

По-третє, прогнози та очікування зниження інфляції у річному вимірі до 9,2−10%. Крім того, ми припускаємо, що до кінця року (тобто сукупно за майже півтора місяця) у місячному вимірі інфляція не перевищить 1,5%.

По-четверте, найвищі ставки дохідності гривневих депозитів встановлюються на не дуже тривалі вклади (як, наприклад, депозит на 6−9 місяців), що також є додатковим чинником «свободи» для вкладника, адже його гроші «не прикуті навічно» до банку.

По-п'яте, валютні депозити за рівнем дохідності досі не можуть конкурувати з гривневими вкладами", — пояснює Дмитро Замотаєв, директор департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку

Середній прибуток вкладів строком на 1 рік на суму 20 тис. грн за середньою ставкою 14,5% річних принесе 2 700 грн доходу, а з огляду на податки, чистий дохід складе 2 079 грн.

Якщо ж взяти цю ж суму (20 тис. грн) і придбати долари за максимальним зараз курсом 41,7 грн/$, то отримаємо близько $480.

Розмістивши їх на вклад строком 1 рік під середній відсоток 1,2% річних, дохід складе $5,76, а вирахувавши із цієї суми 23% податків, отримаємо лише близько $4,43 чистого прибутку. Якщо ж провести зворотну конвертацію — з долара на гривню — то отримаємо дохід у розмірі 177 грн.

Тобто реальна дохідність гривневих вкладів, порівнюючи з доларовими, у понад 11 разів вища. Але є й інші пояснення скороченню коштів у ВКВ в банках.

Думка експерта

«Потрібно брати до уваги, що статистика НБУ враховує всі гроші, розміщені в банках — на рахунку, на картці, депозити. Отже, зафіксований відтік — це далеко не відтік із депозитів, це здебільшого оплата в валюті, або конвертація в гривню. А відтак, картина виглядає вже зовсім інакше. Також потрібно враховувати відтік населення за кордон, використання валютних заощажень для купівлі електричного обладнання під час блекаутів, просто конвертацій в гривню бо євро досягло піку, для переїзду й аренди житла. Це все на фоні послаблення долару в серпні-початку вересня говорить, що нічого особливого по валюті не відбулося», — говорить експерт Андрій Шевчишин.

Раніше ми писали , що «Чорна п’ятниця» передує святковому періоду, що охоплює День Святого Миколая, Різдво та Новий рік. Банки зазвичай активізують акційні пропозиції на депозити саме в цей час.

Банки докладатимуть значних зусиль, щоб збільшити обсяги залучених коштів. Саме тому заохочувальні бонуси до чинних ставок можуть зрости до 1,5−2 відсоткових пунктів, а максимальні ставки здатні досягти 18% річних.

Нині середні ставки за гривневими вкладами становлять 13−14,5% річних, тоді як максимальні пропозиції сягають 17−17,5% річних.

