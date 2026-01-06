0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Чи може роботодавець перевіряти кредитну історію кандидата

Особисті фінанси
49
Чи може роботодавець перевіряти кредитну історію кандидата
Чи може роботодавець перевіряти кредитну історію кандидата
Перевірка майбутніх співробітників стала звичною практикою для багатьох роботодавців. Вона допомагає знизити ризики та оцінити доброчесність кандидата та зрозуміти його. Водночас закон чітко визначає межі такої перевірки, щоб захистити приватність людини, її персональні дані та трудові права.
Фахівці robota.ua ключові правила, про які треба знати.

Чи можна перевіряти кредитну історію кандидата

Перевіряти кредитну історію без згоди кандидата — заборонено. Зазвичай ці дані не мають прямого стосунку до професійних обов’язків, тому вимога надати таку інформацію може бути визнана надмірною.
Втім, роботодавець може попросити кандидата надати довідку або надати згоду на перевірку, якщо посада передбачає роботу з фінансами чи матеріальними цінностями, як-от:
  • фінансовий директор;
  • бухгалтер;
  • касир;
  • менеджер з фінмоніторингу;
  • працівник банку.
У таких випадках перевірка може бути обґрунтованою.

Чи дозволено роботодавцю переглядати соцмережі кандидата

Так — але лише відкриту інформацію. Роботодавець не має права:
  • просити доступ до закритих профілів;
  • вимагати «додати в друзі»;
  • заходити з фейкових акаунтів.
Читайте також
Також заборонено відмовляти кандидату через його політичні погляди, релігію, сімейний стан чи інші ознаки, щодо яких закон забороняє дискримінацію.

Які дані вважаються надмірними та не можуть вимагатися

Будь-яка інформація, що не стосується виконання майбутніх обов’язків, вважається надмірною. Закон прямо забороняє вимагати:
  • інформацію про партійну приналежність, національність, походження;
  • реєстрацію місця проживання або перебування.
Також надмірними вважаються:
  • релігійні переконання;
  • відомості про сімейне та особисте життя;
  • медичні дані (якщо вони не передбачені для конкретної посади);
  • біометричні дані (якщо це не пов’язано зі специфікою доступу);
  • гендерна ідентичність чи сексуальна орієнтація.
Раніше ми повідомляли, що бізнес готується до складного року, але більшість компаній все ж планують підвищувати зарплати — за опитуванням, 54% роботодавців підвищать зарплати у 2026 році.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Гроші
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems