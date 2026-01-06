Чи може роботодавець перевіряти кредитну історію кандидата Сьогодні 08:07 — Особисті фінанси

Чи може роботодавець перевіряти кредитну історію кандидата

Перевірка майбутніх співробітників стала звичною практикою для багатьох роботодавців. Вона допомагає знизити ризики та оцінити доброчесність кандидата та зрозуміти його. Водночас закон чітко визначає межі такої перевірки, щоб захистити приватність людини, її персональні дані та трудові права.

Чи можна перевіряти кредитну історію кандидата

Перевіряти кредитну історію без згоди кандидата — заборонено. Зазвичай ці дані не мають прямого стосунку до професійних обов’язків, тому вимога надати таку інформацію може бути визнана надмірною.

Втім, роботодавець може попросити кандидата надати довідку або надати згоду на перевірку, якщо посада передбачає роботу з фінансами чи матеріальними цінностями, як-от:

фінансовий директор;

бухгалтер;

касир;

менеджер з фінмоніторингу;

працівник банку.

У таких випадках перевірка може бути обґрунтованою.

Чи дозволено роботодавцю переглядати соцмережі кандидата

Так — але лише відкриту інформацію. Роботодавець не має права:

просити доступ до закритих профілів;

вимагати «додати в друзі»;

заходити з фейкових акаунтів.

Також заборонено відмовляти кандидату через його політичні погляди, релігію, сімейний стан чи інші ознаки, щодо яких закон забороняє дискримінацію.

Які дані вважаються надмірними та не можуть вимагатися

Будь-яка інформація, що не стосується виконання майбутніх обов’язків, вважається надмірною. Закон прямо забороняє вимагати:

інформацію про партійну приналежність, національність, походження;

реєстрацію місця проживання або перебування.

Також надмірними вважаються:

релігійні переконання;

відомості про сімейне та особисте життя;

медичні дані (якщо вони не передбачені для конкретної посади);

біометричні дані (якщо це не пов’язано зі специфікою доступу);

гендерна ідентичність чи сексуальна орієнтація.

Раніше ми повідомляли , що бізнес готується до складного року, але більшість компаній все ж планують підвищувати зарплати — за опитуванням, 54% роботодавців підвищать зарплати у 2026 році.

