Кого шукатимуть роботодавці в наступні десятиліття
Сучасний світ дуже швидко змінюється. Багато людей задаються питанням, які ж професії будуть актуальними і такими, що приносять гарний дохід.
Раніше в дослідженні ми наводили, які професії будуть затребуваними в найближчому майбутньому (перша та друга частина).
У списку є 30 спеціальностей, які будуть актуальні в найближчі роки. Сьогодні ми наводимо ще шість зі списку.
1. Інженер-еколог
Проблема екології сьогодні актуальна як ніколи, над її розв’язанням науковці працюватимуть не один рік, а тому професія ще довго буде потрібна в майбутньому.
2. Менеджер з утилізації відходів
Ще одна надактуальна проблема сьогодення — переробка та утилізація сміття. Тому компаніям знадобиться людина, яка знайде правильне рішення, що саме потрібно робити з відходами.
3. Професіонал із відновлюваної та альтернативної енергетики
Питання турботи про довкілля буде актуальним завжди. Екологічні проблеми — це ціла низка проблем. Енергетика — одна з них. Природні ресурси вичерпуються з кожним роком, а тому так необхідна буде людина, яка знайде альтернативні джерела енергії.
4. Інженер лікарні
Нові методи лікування, операції, нові медичні прилади — усе це майбутнє медицини. Саме тому лікарням потрібні будуть інженери, які зможуть збирати й застосовувати всі необхідні технології.
5. Персональний онлайн-доглядач
Це фахівці, які допомагатимуть літнім людям через мережу. Вони слухатимуть людей старшого віку і говоритимуть з ними в онлайн-режимі. Це вже не традиційні доглядачі, які лікують, годують і допомагають літнім людям. Вони вирішують іншу проблему — брак спілкування.
6. Інженер-генетик
Ця професія існує вже сьогодні, і її головне завдання — працювати на випередження. Така людина збирає й аналізує всі спадкові патології. Це допомагає виявляти хвороби людей ще до того, як з’являються перші клінічні симптоми.
