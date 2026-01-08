0 800 307 555
укр
Скільки українців придбали житло за програмою «єОселя» в 2025 році

Кредит&Депозит
У 2025 році за програмою єОселя придбали власне житло 7769 українців. Загальна сума виданих банками-партнерами кредитів для придбання нерухомості склала майже 15 млрд грн.
Про це повідомила пресслужба «Укрфінжитло».
Серед нових власників житла:
  • 2891 військовослужбовець та представник сектору безпеки;
  • 2826 українців без власного житла;
  • 909 внутрішньо переміщених осіб;
  • 427 медиків;
  • 383 педагогів;
  • 209 ветеранів;
  • 124 науковці.
За трохи більше ніж три роки роботи програми власне житло придбали 22 620 родин, а загальний обсяг виданих кредитів становить 38 923 млн грн.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що найчастіше банки відмовляють українцям в іпотечному кредиті за програмою «єОселя» ще на етапі попереднього розрахунку, коли фінустанова оцінює платоспроможність людини. Якщо доходу недостатньо для обраної квартири, заявку не фіналізують.
Банк може порахувати, що за бажану квартиру щомісячне навантаження буде надто високим. І в цьому немає відмови «взагалі» — це лише сигнал, що варто змінити очікування або суму.
За рік помітно збільшилася кількість оголошень про продаж житла з можливістю оформлення іпотечного кредиту «єОселя». Якщо торік у жовтні таких пропозицій було 5,8 тис., то у жовтні 2025 — майже 17 тисяч.
Купівля квартири
