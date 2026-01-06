0 800 307 555
Банки фіксують зростання попиту на кредити у прифронтових регіонах

Умови ведення бізнесу на прифронтових територіях залишаються складними через інтенсивні обстріли, міграцію населення до безпечніших регіонів та ризики окупації. Водночас зберігаються передумови для подальшого банківського фінансування підприємств у цих регіонах.
За даними Звіту про фінансову стабільність, підприємства в наближених до фронту областях демонструють операційну рентабельність на рівні середнього показника по країні.

Динаміка банківського кредитування

Із середини 2024 року банки нарощують темпи кредитування у прифронтових регіонах. Наразі вони є співмірними з показниками в інших областях.
Після початку повномасштабного вторгнення кредитування в наближених до фронту регіонах тривалий час залишалося вкрай обмеженим. Банки уникали активної роботи в цих областях після втрати понад третини кредитного портфеля.
Графік: НБУ

Фактори відновлення кредитування бізнесу

Відновленню кредитування бізнесу в прифронтових областях сприяють кілька ключових чинників. Серед них спрямування державної підтримки на ці регіони, зокрема поширення державних гарантій та запровадження компенсації воєнних збитків від ЕКА.
Також важливу роль відіграє адаптація кредитної політики банків до умов війни та пристосування бізнесу до роботи за підвищених безпекових ризиків.
Попри високі ризики, попит на позики в прифронтових регіонах зберігається. Банки прогнозують його подальше зростання та підтверджують готовність і надалі підтримувати підприємства.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що наразі у прифронтових регіонах проживає 6,6 млн українців. У 2025 році уряд ухвалив пакет підтримки, який загалом охопив 230 громад. У 2026 році прифронтові регіони залишаються пріоритетом уряду. У державному бюджеті передбачено 10,4 млрд грн дотацій та 30,4 млрд грн на компенсацію втрачених доходів через війну.
