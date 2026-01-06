В уряді розповіли про доплати громадянам у прифронтових регіонах Сьогодні 11:28 — Казна та Політика

Наразі у прифронтових регіонах проживає 6,6 млн українців. У 2025 році уряд ухвалив пакет підтримки, який загалом охопив 230 громад.

Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

«Прифронтові регіони — це наш безпековий пояс, тому уряд весь рік приділяв їм особливу увагу. Ми разом із командою об’їхали всі прифронтові області півдня і сходу, щоб розробити нові можливості та інструменти для підтримки людей, бізнесу та громад», — повідомила Свириденко.

За її словами, у 2026 році прифронтові регіони залишаються пріоритетом уряду. У державному бюджеті передбачено 10,4 млрд грн дотацій та 30,4 млрд грн на компенсацію втрачених доходів через війну.

Пакети підтримки у прифронтових регіонах

Підтримка медиків

Для лікарів у прифронтових регіонах скасували знижувальний коефіцієнт оплати праці у медичних закладах. У 2026 році медики первинної ланки на прифронтових територіях отримуватимуть заробітну плату до 35 000 грн.

Доплати для вчителів

Уряд забезпечив доплати для 25 000 вчителів у розмірі 4 000 грн.

Безпека освіти

У 2025 році держава інвестувала в будівництво 96 підземних шкіл-укриттів. У бюджеті на 2026 рік уперше передбачили 1 млрд грн на будівництво укриттів у дитячих садках.

З вересня забезпечили безоплатне харчування для всіх учнів 1−11 класів у прифронтових громадах.

Розвиток когенерації

Для прифронтових областей запровадили спеціальний знижений тариф на природний газ для когенераційних установок на рівні 19 000 грн за 1 000 кубометрів.

Підтримка бізнесу та виробників

Уряд адаптував політики «Зроблено в Україні» до умов роботи в прифронтових регіонах. Зокрема, запровадили 100% бронювання для критичних підприємств.

Програму «Доступні кредити 5−7-9%» розширили на території активних бойових дій. Ставка кредитів для інвестиційних цілей у прифронтових регіонах становить 1%. Підприємці також можуть продовжити строк дії кредитів до кінця 2027 року.

Запровадили гранти на відновлення пошкоджених обстрілами переробних підприємств до 16 млн грн на відновлення обладнання. На кінець року затверджено 16 заявок, з яких профінансовано 13 грантів на загальну суму 148,8 млн грн.

З 1 січня починає діяти страхування майна від воєнних ризиків після обстрілів. Підприємства з територій підвищеного ризику зможуть отримати компенсацію до 10 млн грн.

Розширено підтримку аграріїв, які працюють на зрошуваних землях у прифронтових регіонах, а також збільшено частку державного фінансування у грантах для інвестицій у сади та теплиці. Діє бюджетна субсидія 1 000 грн за 1 гектар засіяних угідь.

Для зменшення простоїв підприємств по всій країні запровадили порайонне оповіщення. У прифронтових регіонах це дало змогу в окремих районах отримати до 100 додаткових діб без тривог.

Зимова підтримка населення

У межах національної програми для прифронтових громад запровадили спеціальні компоненти підтримки. Запроваджено мораторій на відключення води та електроенергії за борги.

Держава компенсує 100 кВт електроенергії на людину щомісяця протягом холодного періоду. Виплати отримали 282 000 сімей на загальну суму 180 млн грн. Понад 273 000 домогосподарств отримали по 19 400 грн на дрова.

