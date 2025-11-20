0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Як «Чорна п’ятниця» та відключення світла вплинуть на ринок депозитів

Кредит&Депозит
586
Як «Чорна п’ятниця» та відключення світла вплинуть на ринок депозитів
Як «Чорна п’ятниця» та відключення світла вплинуть на ринок депозитів
Наступного тижня відбудеться «Чорна п’ятниця». Саме з цього періоду традиційно стартує піковий сезон у сегменті депозитів.
Про можливі зміни на ринку розповів директор департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку Дмитро Замотаєв у коментарі 24 Каналу.

Акційні пропозиції та ставки

«Чорна п’ятниця» передує святковому періоду, що охоплює День Святого Миколая, Різдво та Новий рік. Банки зазвичай активізують акційні пропозиції на депозити саме в цей час.
За словами експерта, банки докладатимуть значних зусиль, щоб збільшити обсяги залучених коштів. Саме тому заохочувальні бонуси до чинних ставок можуть зрости до 1,5−2 відсоткових пунктів, а максимальні ставки здатні досягти 18% річних.
Нині середні ставки за гривневими вкладами становлять 13−14,5% річних, тоді як максимальні пропозиції сягають 17−17,5% річних.
Як і раніше, найпопулярнішими залишаються депозити на 6−9 місяців та на 1 рік. У листопаді та грудні на ці строки припадає до 70% нових вкладів.

Вплив валютного ринку на депозити

Основним стримувальним фактором експерт назвав ситуацію на валютному ринку. На його думку, поступово формується розуміння, що курс долара не перевищить 43 грн, а курс євро залишатиметься поблизу 50 грн.
Ключове питання полягає в тому, як саме змінюватиметься курс і чи не виникнуть обставини, які можуть дестабілізувати ринок. Нині Нацбанк залишається основним гравцем, який має інструменти для стримування надмірного попиту. Йдеться про випадки, коли попит може перевищувати пропозицію на 10−15%.
Читайте також
Окрім валютних інтервенцій, можливе застосування й інших монетарних інструментів, зокрема облікової ставки. Вона не зміниться щонайменше до 11 грудня, коли відбудеться засідання монетарного комітету.

Енергетична ситуація

Ще одним ризиком можуть бути проблеми з енергопостачанням. Періодичні відключення за графіками не створюють критичних перешкод, якщо вони не тривають понад 3−4 години.
«Головне непокоєння — це аварійні відключення, які прогнозувати вкрай важко. У такі періоди людям буде точно не до депозитів, навіть якщо умови розміщення коштів більш ніж привабливі», — пояснив Замотаєв.
Читайте також
Попри загальну невизначеність, експерт вбачає й позитивні фактори. Валютні резерви України становлять близько $50 млрд, що дозволяє НБУ впевнено проводити інтервенції й підтримувати стабільність курсу.
Крім того, регулятор не залишить ринок без підтримки, а інфляційні очікування залишаються сприятливими. До кінця року прогнозують зниження річної інфляції до 9−10%.
«Тобто у таких умовах довіра до гривні може значно збільшитися», — уточнив Замотаєв.
📢 InvestMarket від «Мінфін» — ваш онлайн-навігатор серед сотень інвестиційних пропозицій. Обирайте та порівнюйте проєкти в зручному сервісі.
За матеріалами:
Телеканал 24
Інвестиції
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems