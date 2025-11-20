Як «Чорна п’ятниця» та відключення світла вплинуть на ринок депозитів
Наступного тижня відбудеться «Чорна п’ятниця». Саме з цього періоду традиційно стартує піковий сезон у сегменті депозитів.
Про можливі зміни на ринку розповів директор департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку Дмитро Замотаєв у коментарі 24 Каналу.
Акційні пропозиції та ставки
«Чорна п’ятниця» передує святковому періоду, що охоплює День Святого Миколая, Різдво та Новий рік. Банки зазвичай активізують акційні пропозиції на депозити саме в цей час.
За словами експерта, банки докладатимуть значних зусиль, щоб збільшити обсяги залучених коштів. Саме тому заохочувальні бонуси до чинних ставок можуть зрости до 1,5−2 відсоткових пунктів, а максимальні ставки здатні досягти 18% річних.
Нині середні ставки за гривневими вкладами становлять 13−14,5% річних, тоді як максимальні пропозиції сягають 17−17,5% річних.
Як і раніше, найпопулярнішими залишаються депозити на 6−9 місяців та на 1 рік. У листопаді та грудні на ці строки припадає до 70% нових вкладів.
Вплив валютного ринку на депозити
Основним стримувальним фактором експерт назвав ситуацію на валютному ринку. На його думку, поступово формується розуміння, що курс долара не перевищить 43 грн, а курс євро залишатиметься поблизу 50 грн.
Ключове питання полягає в тому, як саме змінюватиметься курс і чи не виникнуть обставини, які можуть дестабілізувати ринок. Нині Нацбанк залишається основним гравцем, який має інструменти для стримування надмірного попиту. Йдеться про випадки, коли попит може перевищувати пропозицію на 10−15%.
Окрім валютних інтервенцій, можливе застосування й інших монетарних інструментів, зокрема облікової ставки. Вона не зміниться щонайменше до 11 грудня, коли відбудеться засідання монетарного комітету.
Енергетична ситуація
Ще одним ризиком можуть бути проблеми з енергопостачанням. Періодичні відключення за графіками не створюють критичних перешкод, якщо вони не тривають понад 3−4 години.
«Головне непокоєння — це аварійні відключення, які прогнозувати вкрай важко. У такі періоди людям буде точно не до депозитів, навіть якщо умови розміщення коштів більш ніж привабливі», — пояснив Замотаєв.
Попри загальну невизначеність, експерт вбачає й позитивні фактори. Валютні резерви України становлять близько $50 млрд, що дозволяє НБУ впевнено проводити інтервенції й підтримувати стабільність курсу.
Крім того, регулятор не залишить ринок без підтримки, а інфляційні очікування залишаються сприятливими. До кінця року прогнозують зниження річної інфляції до 9−10%.
«Тобто у таких умовах довіра до гривні може значно збільшитися», — уточнив Замотаєв.
