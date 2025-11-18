Рівень доларизації вкладів українців зменшився — огляд НБУ Сьогодні 11:02 — Валюта

У третьому кварталі 2025 року кошти населення в банках зростали, а притік коштів бізнесу призупинився.

Про це сказано в Огляді банківського сектору за ІІІ квартал 2025 року Національного банку України.

Ставки за депозитами та кредитами

Упродовж ІІІ кварталу облікова ставка НБУ залишалася незмінною на рівні 15.5% річних. Банки загалом не переглядали ставки впродовж кварталу. На рівень ставок впливала строкова структура депозитів та структура коштів у банках.

Ставка за новими гривневими коштами населення, включно з коштами на вимогу, знизилася на 0.2 в. п. і становила 10.3% річних. Водночас індикативні ставки за депозитами населення в індексі UIRD зросли на 0.6 в. п., що пов’язано зі зміною переліку банків, які надають дані.

Ставки за угодами з бізнесом підвищилися на 0.1 в. п. до 10.1% річних.

Ринкові ставки за гривневими кредитами бізнесу знизилися з липневого піку у 16% річних до 15.3% річних у вересні, що становить зменшення на 0.4 в. п. за квартал. У липні ставки зросли переважно для великих підприємств, а згодом знизилися швидше, ніж для малих та середніх підприємств. У вересні найнижчі ставки пропонували іноземні банки — 13.7% річних.

Ставки за кредитами населенню скоротилися на 1.2 в. п. і становили 27.4% річних.

Зобов’язання банків та джерела зростання

У ІІІ кварталі зобов’язання банків збільшилися на 1.7%, або на 13.0% р/р. З початку року вони зросли на 3.4%. Основним чинником збільшення залишаються кошти клієнтів, передусім населення.

Кредити рефінансування банки майже не використовують: їх мають лише 3 невеликі банки на суму 1,4 млрд грн.

У ІІ кварталі зовнішні залучення сектору зросли на 1,9% кв/кв, а їх загальний обсяг становив $1,6 млрд, або близько 2% зобов’язань банків.

Кошти населення

Гривневі кошти фізосіб продовжили зростати: у ІІІ кварталі +3.4%, або +15.6% р/р. Темпи залучення строкових гривневих депозитів уповільнилися до 3.2% кв/кв і 14.2% р/р. Частка строкових вкладів залишилася майже незмінною на рівні 33.9%.

Валютні кошти населення зросли на 0.4% (+9.3% р/р) завдяки збільшенню залишків на поточних рахунках. Строкові валютні депозити знизилися на 0.5% кв/кв і на 0.8% р/р.

Рівень доларизації вкладів населення зменшився на 0.8 в. п. до 33.6% через швидше зростання гривневих депозитів.

Кошти бізнесу

Гривневі кошти бізнесу знизилися на 0.6% за квартал (+15.7% р/р). Це пов’язано зі значними витратами державних компаній на закупівлю енергоносіїв та обладнання з рахунків у держбанках. Восени залишки бізнесу знову почали зростати.

Валютні кошти бізнесу збільшилися на 4.6% за квартал (+8.3% р/р). Найбільше зростання зафіксоване у державних банках — +17% за квартал.

