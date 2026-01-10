Експерт спрогнозував, чого чекати від курсу долара і євро у 2026 році
Головний вплив на ситуацію на валютному ринку у 2026 році чинитиме війна (її продовження або зупинка). Другим важливим чинником стане зовнішня фінансова допомога.
Про це розповів віцепрезидент Асоціації українських банків, голова правління «Глобус Банку» Сергій Мамедов виданню «РБК-Україна».
Банкір зазначає, дуже важливо, що ЄС схвалив рішення про надання безвідсоткового боргу на суму 90 млрд євро на 2026−2027 роки.
Провідним фактором залишатиметься й монетарна політика НБУ. Мамедов вважає, що у Нацбанку 2026 року виникне можливість для деякого зниження облікової ставки.
«НБУ буде поступово послаблювати систему регулювання, поступово наближаючись до стандартів лібералізованого, вільного ринку», — каже голова правління «Глобус Банку», додаючи, що цей сценарій можливий за наявності базової умови — припинення війни.
Прогноз офіційного курсу
Сергій Магомедов прогнозує, що протягом 2026 року стратегія НБУ на валютному ринку навряд чи істотно зміниться, інтервенції Нацбанку продовжать стримувати хаотичні рухи курсу.
У січні-березні офіційний курс долара коливатиметься в межах 42,6−43 гривень.
Факторами, які стримують девальвацію гривні, цього сезону буде виплата податків компаніями за 2025 рік (необхідність купівлі гривні) і сезонне зниження попиту на валюту.
Якщо війна триватиме весь рік, максимальне значення офіційного курсу долара становитиме 44−45 гривень, а євро — 51−52 гривні.
Якщо ж воєнні дії припиняться, офіційний курс долара може досягти 44 гривні, а євро — 51 гривні, додав Мамедов.
Раніше Finance.ua писав, 2025 рік на валютному ринку запам’ятався відносною стабільністю курсу долара до гривні. Водночас євро суттєво зріс як до долара США, так і до української національної валюти.
Які сценарії валютного ринку можливі на 2026-й, читайте у статті.
