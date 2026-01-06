Курс долара, ціни та ВВП: аналітики оцінили перспективи економіки України у 2026 році Сьогодні 11:02 — Валюта

Курс долара, ціни та ВВП: аналітики оцінили перспективи економіки України у 2026 році

Макроекономічні ризики в Україні залишаються під контролем, однак темпи відновлення економіки у 2026 році будуть стриманими. Прогнозований курс наприкінці 2026 року становить 44.3 грн/$.

Про перспективи економіки та ключові фактори для інвесторів розповіли аналітики ICU.

Інфографіка: ICU

Інфляція та ціни

Темпи зростання споживчих цін у 2026 році суттєво сповільнюватимуться. Річна інфляція знижуватиметься щомісяця щонайменше до травня. У другій половині року вона знову почне прискорюватися переважно через ефект низької бази. Наприкінці 2026 року інфляція, за прогнозом, становитиме 6−7%.

Фундаментальний інфляційний тиск зменшуватиметься через повільніше зростання доходів населення, обережнішу споживчу поведінку на тлі невизначеності щодо завершення війни та високу пропозицію основних продуктів харчування на внутрішньому ринку.

Курс гривні та валютний ринок

Національний банк демонструватиме низьку схильність до політики поступової девальвації гривні. Водночас сповільнення інфляції, зростання зовнішніх дисбалансів та ймовірні рекомендації МВФ можуть спонукати регулятора до певного послаблення курсу гривні протягом року.

Прогнозований курс наприкінці 2026 року становить 44.3 грн/$. Міжнародні резерви НБУ залишатимуться на рекордних рівнях завдяки фінансуванню від ЄС і забезпечуватимуть достатній захисний буфер у разі реалізації додаткових макроекономічних ризиків.

Економіка України і надалі функціонуватиме в умовах рекордно високих зовнішніх дисбалансів без урахування зовнішньої фінансової допомоги. Основними чинниками залишаються значний дефіцит зовнішньої торгівлі через швидке зростання імпорту та високий попит населення на іноземну валюту.

Водночас зовнішня фінансова допомога продовжуватиме надходити у достатніх обсягах до резервів НБУ та використовуватиметься для покриття дефіциту на валютному ринку.

Монетарна політика та ставки

З урахуванням покращення балансу інфляційних ризиків НБУ наприкінці січня перейде до циклу пом’якшення монетарної політики. Аналітики очікують сукупного зниження облікової ставки на 200 базисних пунктів протягом року до рівня 13.5%.

Дохідності ОВДП та ставки за роздрібними депозитами реагуватимуть на зниження облікової ставки, однак темпи їх зниження будуть значно повільнішими, ніж скорочення ключової ставки НБУ.

Динаміка економічного зростання

У 2026 році економічне зростання сповільниться. Основними причинами стануть пошкодження енергетичної та транспортної інфраструктури внаслідок російських атак, дефіцит електроенергії та ускладнення експорту морськими шляхами. Це призводитиме до тимчасових простоїв великих виробництв.

Додатковим стримувальним фактором стане поступове скорочення дефіциту держбюджету та фіскального стимулу, а також відкладення бізнесом капітальних інвестицій через високі безпекові ризики. Як і в попередні роки, ключовим драйвером зростання залишатиметься приватне споживання домогосподарств. Аналітики ICU прогнозують зростання реального ВВП у 2026 році на рівні 1.2%.

Фінансова підтримка ЄС і макростабільність

Рішення ЄС щодо надання кредиту Україні створює стабільні передумови для збереження макроекономічної стабільності, фінансування дефіциту державного бюджету та поповнення міжнародних резервів НБУ у 2026−2027 роках.

За умови збереження поточного балансу безпекових ризиків, цей кредит формує основу для реалізації нової програми співпраці України з МВФ щонайменше на наступні 2 роки. Водночас для повного фінансування потреб оборони Україні знадобляться додаткові двосторонні кредити та гранти від інших країн.

Кредит ЄС суттєво зменшує ризики щодо достатності ресурсів для фінансування дефіциту держбюджету у 2026 році. Частка коштів, яка безпосередньо піде на покриття дефіциту, поки остаточно не визначена та може бути скоригована у разі погіршення безпекової ситуації та зростання оборонних видатків.

Важливо, що фінансування від ЄС не впливатиме на боргову стійкість України, оскільки ці кредити є умовним зобов’язанням, виконання якого можливе лише у разі сплати росією репарацій.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.