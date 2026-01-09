0 800 307 555
укр
Валюта
58
Долар і євро встановили історичні максимуми відносно гривні. Офіційний курс долара США, встановлений Національним банком України на 9 січня, зміцнився на 27 копійок, водночас курс євро вперше перетнув позначку у п’ятдесят гривень.
Про це свідчать дані НБУ.
Офіційний курс НБУ на 9 січня перевищив 42,99 грн за долар.
Євро коштуватиме 50,17 грн.
Це стало четвертим підряд оновленням мінімуму національної валюти цього тижня.

Курс валют в обмінниках

Ще вранці готівковий курс долара та євро в українських обмінниках виглядав наступним чином:
За матеріалами:
Діло
Валюта
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
