Долар і євро встановили історичні максимуми відносно гривні

Долар і євро встановили історичні максимуми відносно гривні

Долар і євро встановили історичні максимуми відносно гривні. Офіційний курс долара США, встановлений Національним банком України на 9 січня, зміцнився на 27 копійок, водночас курс євро вперше перетнув позначку у п’ятдесят гривень.

Про це свідчать дані НБУ.

Офіційний курс НБУ на 9 січня перевищив 42,99 грн за долар.

Євро коштуватиме 50,17 грн.

Це стало четвертим підряд оновленням мінімуму національної валюти цього тижня.

Курс валют в обмінниках

Ще вранці готівковий курс долара та євро в українських обмінниках виглядав наступним чином:

