ПАРТНЕРСЬКА
Регулярно обмінюєте валюту? Отримуйте вигідніші курси у застосунку ПУМБ
Обмінювати валюту в застосунку ПУМБ стало ще вигідніше. Банк розширює програму лояльності з валютообміну — тепер клієнти отримують додаткові переваги та акційні курси при регулярній купівлі та продажу валюти.
Що передбачає оновлена програма:
- знижку 0,05 грн до курсу купівлі валюти для USD, EUR, GBP;
- знижку 0,02 грн до курсу купівлі валюти для PLN;
- персональну вигоду 0,05 грн до курсу продажу валюти для USD, EUR, GBP;
- персональну вигоду 0,02 грн до курсу продажу валюти для PLN.
Акційні курси валют діють до 31 травня 2026 року.
Як скористатися перевагами:
- щомісяця здійснюйте щонайменше одну операцію купівлі або продажу валюти в застосунку ПУМБ;
- загальна сума таких операцій за останні два місяці має становити не менше 5 000 грн.
У разі виконання умов ви отримуєте персональні акційні курси на обмін валюти.
Приклад: якщо у листопаді та грудні ви здійснювали обмін валюти в застосунку ПУМБ на суму від 5 000 грн, то протягом усього січня на вас чекатимуть персональні акційні курси. Головне — обмінювати валюту системно, щоб отримувати кращі умови.
Як зберегти персональні акційні курси валют:
- щомісяця здійснюйте хоча б одну операцію купівлі або продажу валюти;
- забезпечте суму операцій за два попередні місяці не менше 5 000 грн.
Детальніше про умови Акції тут
Валютні послуги у застосунку ПУМБ:
- продаж валюти в гривні або конвертація в інші валюти (наприклад, USD в EUR, GBP в USD, EUR в PLN, USD в PLN) — миттєво та без комісії;
- купівля валюти в межах ліміту НБУ — еквівалент до 50 тис. грн на місяць;
- замовлення валюти для купівлі у відділенні — в межах 8 тис. доларів або євро;
- підписка на сповіщення про зміну курсів валют 24/7;
- перегляд графіків динаміки курсів — для кращого розуміння ринку;
- переказ валюти між родичами без комісії.
ПУМБ — зручний та вигідний обмін валюти. Отримуйте кращі курси щомісяця — просто в застосунку ПУМБ.
Більше у застосунку ПУМБ.
Поділитися новиною
Також за темою
Регулярно обмінюєте валюту? Отримуйте вигідніші курси у застосунку ПУМБ
Долар по 43 грн, євро по 50 грн: експертка пояснила, чому так стрімко дорожчає валюта
Чому курс долара б’є рекорди — пояснення експерта
Яким буде курс долара в 2026 році: прогнози банкірів, фінансових експертів та НБУ
НБУ підняв курс долара до рекордного значення
Курс долара, ціни та ВВП: аналітики оцінили перспективи економіки України у 2026 році