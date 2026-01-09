0 800 307 555
укр
Регулярно обмінюєте валюту? Отримуйте вигідніші курси у застосунку ПУМБ

Регулярно обмінюєте валюту? Отримуйте вигідніші курси у застосунку ПУМБ
Регулярно обмінюєте валюту? Отримуйте вигідніші курси у застосунку ПУМБ
Обмінювати валюту в застосунку ПУМБ стало ще вигідніше. Банк розширює програму лояльності з валютообміну — тепер клієнти отримують додаткові переваги та акційні курси при регулярній купівлі та продажу валюти.
Що передбачає оновлена програма:
  • знижку 0,05 грн до курсу купівлі валюти для USD, EUR, GBP;
  • знижку 0,02 грн до курсу купівлі валюти для PLN;
  • персональну вигоду 0,05 грн до курсу продажу валюти для USD, EUR, GBP;
  • персональну вигоду 0,02 грн до курсу продажу валюти для PLN.
Акційні курси валют діють до 31 травня 2026 року.
Як скористатися перевагами:
  • щомісяця здійснюйте щонайменше одну операцію купівлі або продажу валюти в застосунку ПУМБ;
  • загальна сума таких операцій за останні два місяці має становити не менше 5 000 грн.
У разі виконання умов ви отримуєте персональні акційні курси на обмін валюти.
Приклад: якщо у листопаді та грудні ви здійснювали обмін валюти в застосунку ПУМБ на суму від 5 000 грн, то протягом усього січня на вас чекатимуть персональні акційні курси. Головне — обмінювати валюту системно, щоб отримувати кращі умови.
Як зберегти персональні акційні курси валют:
  • щомісяця здійснюйте хоча б одну операцію купівлі або продажу валюти;
  • забезпечте суму операцій за два попередні місяці не менше 5 000 грн.
Детальніше про умови Акції тут
Валютні послуги у застосунку ПУМБ:
  • продаж валюти в гривні або конвертація в інші валюти (наприклад, USD в EUR, GBP в USD, EUR в PLN, USD в PLN) — миттєво та без комісії;
  • купівля валюти в межах ліміту НБУ — еквівалент до 50 тис. грн на місяць;
  • замовлення валюти для купівлі у відділенні — в межах 8 тис. доларів або євро;
  • підписка на сповіщення про зміну курсів валют 24/7;
  • перегляд графіків динаміки курсів — для кращого розуміння ринку;
  • переказ валюти між родичами без комісії.
ПУМБ — зручний та вигідний обмін валюти. Отримуйте кращі курси щомісяця — просто в застосунку ПУМБ.
Більше у застосунку ПУМБ.
Валюта
Payment systems