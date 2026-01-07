0 800 307 555
Чому курс долара б’є рекорди — пояснення експерта

Національний банк України встановив офіційний курс долара на 7 січня на рівні 42,56 грн, що стало рекордним показником. Водночас коливання курсу долара та євро наприкінці та на початку року мають переважно сезонний характер.
Про це в ефірі Радіо «Хартія» повідомив директор Центру економічної стратегії Гліб Вишлінський.
За словами Вишлінського, подібна динаміка спостерігається майже щороку та пов’язана з бюджетним циклом. Значна частина державних виплат припадає на останні тижні грудня. Надалі ці кошти поступово розподіляються в економіці, доходять до бізнесу та громадян.
Графік: ЦЕС
Графік: ЦЕС
Частину отриманих коштів спрямовують на оплату імпорту, валютні розрахунки або заощадження.
Ще одним чинником є різдвяно-новорічні поїздки за межі України. Навіть в умовах війни частина громадян подорожує або відвідує родини, які перебувають за кордоном. Це також підвищує попит на валюту через безготівкові розрахунки з іноземними фінансовими установами.
«Якщо зростання курсу відбувається навіть на 50 копійок при курсі долара 42−43 гривні, то ця різниця становить менше одного відсотка. Це суттєво менше, ніж можливі денні коливання, наприклад, курсу євро відносно долара», 一 каже Вишлінський.
Нагадаємо, аналітики ЦЕС раніше представили консенсус-прогнози неурядових аналітичних організацій щодо курсу долара, ВВП та інфляції на наступний рік. Так, на 2026 рік очікування аналітиків збігаються на рівні 43,2 грн/$, хоча середньорічний прогноз МВФ є песимістичнішим — 45,5 грн/$. Детальніше про це Finance.ua писав тут.
Згідно очікувань віцепрезидента Асоціації українських банків, голови правління Глобус Банку Сергія Мамедова, в 2026 році вартість долара коливатиметься в діапазоні 43−45 грн, а євро — у межах 50−52 грн. Таким чином, офіційний курс долара порівняно з 2025 роком може зрости в середньому на 2−7%.
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
