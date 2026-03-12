Чи буде долар по 50 грн? Відповідь банкіра Сьогодні 08:05 — Валюта

Банкір спрогнозував, чи можливе подальше зростання курсу долара до 50 грн

Березень традиційно вважається періодом зміцнення гривні. Однак у 2026 році ситуація на валютному ринку поки що розвивається за іншим сценарієм — долар продовжує дорожчати.

Станом на сьогодні, за офіційними даними Національного банку України, курс долара становить 43,89 грн.

На тлі таких змін постає питання, чи можливе подальше зростання курсу і чи може долар досягти позначки 50 грн.

Чому долар зростає

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Тарас Лєсовий у коментарі для Фактів ICTV пояснив, що нинішня динаміка курсу відбувається на тлі складного зовнішнього економічного середовища.

За його словами, попри низку факторів — від нестабільності цін на нафту до ситуації з вилученням угорською владою коштів з українських інкасаторських автомобілів — український валютний ринок не демонструє ознак різкої дестабілізації.

Експерт зазначає, що ринок поступово адаптується до нових умов, а реакція на зовнішні подразники залишається стриманою.

Баланс попиту і пропозиції на ринку

Однією з ключових причин відносної стабільності валютного ринку є баланс між попитом і пропозицією валюти.

Напередодні посівної кампанії аграрні компанії активніше продають валюту, що збільшує її пропозицію на ринку.

Водночас імпортери енергоресурсів формують додатковий попит, оскільки через коливання світових цін на нафту намагаються завчасно закупити паливо.

«Водночас імпортери енергоресурсів, навпаки, підтримують попит, оскільки через коливання вартості нафти й нафтопродуктів намагаються завчасно закуповувати пальне. Саме ця взаємодія різноспрямованих чинників і формує робочий ринковий баланс, який не дає курсу підстав для різкого зриву вгору», — наголосив експерт.

Роль Нацбанку та валютних резервів

За словами банкіра, важливу роль у стабільності валютного ринку відіграє Національний банк України.

Наразі міжнародні резерви країни становлять близько $55 млрд, що дає регулятору достатній ресурс для валютних інтервенцій.

Це дозволяє Нацбанку згладжувати тимчасові дисбаланси на ринку і стримувати можливі різкі коливання курсу.

Вплив світових валютних тенденцій

На курс гривні також впливають глобальні процеси на валютних ринках. У періоди геополітичної нестабільності долар традиційно зміцнюється як захисний актив. Саме цим експерти пояснюють його посилення щодо євро приблизно на 3%.

«Очікується, що найближчим часом співвідношення долара до євро перебуватиме в межах 1,145−1,165, а це, безумовно, матиме свій вплив і на український ринок. Водночас навіть цей зовнішній фактор не виглядає достатнім для того, щоб спровокувати в Україні різке і неконтрольоване зростання курсу американської валюти», — підсумував експерт.

Чи можливий курс 50 грн за долар

За оцінкою банкіра, нинішня ситуація на валютному ринку не свідчить про наближення серйозної кризи.

Фундаментальних передумов для різкого стрибка курсу долара до 50 грн наразі немає. Попри інформаційний шум і короткострокову нервозність, ринок зберігає здатність до самобалансування, а Національний банк має інструменти для стабілізації ситуації.

За прогнозом експерта, на наступному тижні курс на міжбанку може коливатися в межах 43,5−44,25 грн за долар і 49,5−52 грн за євро.

На готівковому ринку очікується діапазон 43,5−44,5 грн за долар та 50,5−52 грн за євро.

Раніше ми повідомляли , що Національний банк не бачить підстав для різкого коливання курсу валют в Україні. Одним із ключових факторів стабільності є значні міжнародні резерви країни, які на початку 2026 року становили майже 60 млрд дол.

