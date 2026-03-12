Які курси валют в обмінниках: долар помітно дорожчає, євро знизився в ціні Сьогодні 15:44 — Валюта

У четвер курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:33 підвищився порівняно із 11 березня на 24,89 коп.

Він становив 44,4425 грн за долар, курс купівлі — на 17,83 коп. до 43,7783 грн за долар.

Долар

Максимальний курс долара — купівля 44, 08, продаж — 44, 80 грн за дол.

Мінімальний курс долара — купівля 42,0 продаж — 44,15.

Євро

Максимальний курс — купівля 51,20, продаж — 51,75 грн за євро.

Мінімальний курс — купівля 50,30, продаж — 51,35 грн за євро.

Раніше писали, що Національний банк готовий і надалі підтримувати банки в забезпеченні їх кас готівковою іноземною валютою для задоволення потреб українців. Частота та обсяги відповідних операцій залежатимуть від потреб банківської системи.

Так, НБУ 9−10 березня 2026 року провів операції з обміну безготівкової валюти банків на готівкову валюту для підкріплення кас банків.

Також Національний банк України пропонує оновити порядок організації інкасації коштів та перевезення валютних цінностей банків.

Курс долара та євро готується до різких коливань цього тижня, а Нацбанку доведеться витратити до $940 мільйонів із резервів, щоб втримати гривню. Такі прогнози дає експерт Олексій Козирев.

Тож у цьому випуску розбираємо, яким буде реальний коридор долара та євро в обмінниках та на міжбанку. Чому бензин та дизель штовхають курс вгору і чи чекати нафту по $150 за барель. А також чому попит на валюту зростає та як це впливає на інфляцію.

