0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Які курси валют в обмінниках: долар помітно дорожчає, євро знизився в ціні

Валюта
92
Які курси валют в обмінниках: долар помітно дорожчає, євро знизився в ціні
Які курси валют в обмінниках: долар помітно дорожчає, євро знизився в ціні
У четвер курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:33 підвищився порівняно із 11 березня на 24,89 коп.
Він становив 44,4425 грн за долар, курс купівлі — на 17,83 коп. до 43,7783 грн за долар.
Про це повідомляє BIN.ua.
Долар
Максимальний курс долара — купівля 44, 08, продаж — 44, 80 грн за дол.
Мінімальний курс долара — купівля 42,0 продаж — 44,15.
Євро
Максимальний курс — купівля 51,20, продаж — 51,75 грн за євро.
Мінімальний курс — купівля 50,30, продаж — 51,35 грн за євро.
АІ інфографіка finance.ua
АІ інфографіка finance.ua
Читайте також
Раніше писали, що Національний банк готовий і надалі підтримувати банки в забезпеченні їх кас готівковою іноземною валютою для задоволення потреб українців. Частота та обсяги відповідних операцій залежатимуть від потреб банківської системи.
Так, НБУ 9−10 березня 2026 року провів операції з обміну безготівкової валюти банків на готівкову валюту для підкріплення кас банків.
Також Національний банк України пропонує оновити порядок організації інкасації коштів та перевезення валютних цінностей банків.
Читайте також
Курс долара та євро готується до різких коливань цього тижня, а Нацбанку доведеться витратити до $940 мільйонів із резервів, щоб втримати гривню. Такі прогнози дає експерт Олексій Козирев.
Тож у цьому випуску розбираємо, яким буде реальний коридор долара та євро в обмінниках та на міжбанку. Чому бензин та дизель штовхають курс вгору і чи чекати нафту по $150 за барель. А також чому попит на валюту зростає та як це впливає на інфляцію.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
ВалютаЄвро
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems