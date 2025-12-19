0 800 307 555
укр
Девальвації не буде, а ВВП зростатиме повільно: експерти дали економічний прогноз на 2026 рік

Валюта
83
ВВП у 2026 році зросте до 2,4%, курс буде на рівні 43,2 грн/$, хоча середньорічний прогноз МВФ є песимістичнішим — 45,5 грн/$, а інфляція має сповільнитися до 6,6%.
Про це свідчить аналітика Центру економічної стратегії.
Експерти ЦЕС спільно з German Economic Team звернулися до провідних українських та міжнародних аналітичних команд із проханням надати свої бачення щодо ключових макроекономічних показників на кінець 2025 та 2026 року.

Прогнози неурядових експертів

ВВП. Відновлення сповільнюється. Медіанний прогноз зростання на 2025 рік погіршився до 2% (влітку очікували 2,25%). У 2026 році аналітики сподіваються на прискорення до 2,4% (діапазон оцінок коливається від 1% до 5%). Попри це, номінальний ВВП наступного року нарешті перетне позначку у $200 млрд.
Інфографіка: ces.org.ua
«Важко визначити, що буде далі в умовах постійних атак, нездатності ЄС замінити США у підтримці України та тиску по мирному договору. Попри це, медіанні очікування дещо кращі за 2025 рік: ВВП у 2026 році зросте до 2,4%, інфляція сповільниться, а девальвація буде незначною», — зазначають експерти.
Інфляція. На кінець 2025 року прогнозують зростання цін на 8,8%, а у 2026 році інфляція має сповільнитися до 6,6%.
Інфографіка: ces.org.ua
Курс. Прогноз на кінець 2025 року:
  • 42,4 грн/$ у неурядових аналітиків;
  • 41,7 грн/$ за урядовим прогнозом.
Інфографіка: ces.org.ua
На 2026 рік очікування аналітиків збігаються на рівні 43,2 грн/$, хоча середньорічний прогноз МВФ є песимістичнішим — 45,5 грн/$.
«Консенсус прогнозу передбачає, що в середньому курс зміниться не більше, ніж на 5%. І наразі ніхто не очікує, що на кінець 2026 року курс перетне психологічну позначку в 45 гривень за долар. Вагому роль тут відіграє саме ритмічність зовнішньої допомоги, особливо на початку 2026 року», — зазначила Ольга Погарська, керівниця з макроекономічних досліджень ПриватБанку.
Дефіцит бюджету. Якщо війна триватиме, то у 2026 році дефіцит бюджету понад 20% ВВП (без врахування грантів у доходах) залишатиметься величезною проблемою публічних фінансів. Аналітики оцінюють українську потребу у зовнішньому фінансуванні у близько $45 млрд на 2026 рік. З них близько $39 млрд буде покрито міжнародними партнерами.
Інфографіка: ces.org.ua
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Валюта
