У Dragon Capital спрогнозували курс долара, ВВП та проблеми бізнесу на наступний рік

Макроекономічна ситуація в Україні залишається стабільною, попри повномасштабну війну. Доходи державного бюджету від сплачених податків у валютному еквіваленті вже перевищили довоєнний рівень.

Про це під час заходу NV «Україна та світ попереду 2026» заявив засновник інвестиційної компанії Dragon Capital Томаш Фіала.

Економічні підсумки 2025 року

За словами Фіали, 2025 рік Україна завершує з помірним економічним зростанням. Dragon Capital оцінює зростання економіки у 2,4%, а номінальний ВВП становитиме близько $211 млрд. Це перевищує довоєнний максимум, коли ВВП України сягав $200 млрд.

Інфляція за підсумками 2025 року, за оцінками інвесткомпанії, становитиме близько 9%.

Прогнози на 2026 рік

На 2026 рік Dragon Capital розглядає кілька сценаріїв. Якщо війна триватиме протягом усього року, зростання ВВП очікується на рівні 1%. У разі завершення бойових дій до весни економічне зростання може прискоритися до 5%.

Інфляція у 2026 році, за прогнозом, знизиться до 6%.

Курс гривні та міжнародні резерви

Щодо валютного курсу, аналітики Dragon Capital очікують стабільності наприкінці 2025 року. Прогнозується, що курс не перевищить 43 грн/$.

У 2026 році можливе незначне послаблення гривні. Очікується, що рік завершиться на рівні 44 грн/$.

Фіала також нагадав, що міжнародні резерви Національного банку України перебувають на рекордному рівні за всю історію країни і становлять $54 млрд. За його словами, у 2026 році резерви можуть зберегтися на рівні понад $50 млрд.

Основні ризики та виклики

Серед ключових ризиків на 2026 рік Фіала назвав безпекові та інфраструктурні загрози, пов’язані з російською агресією. Йдеться про ракетні та дронові удари, потребу в будівництві укриттів, систем захисту та резервних джерел енергопостачання.

Окремим викликом він назвав дефіцит кадрів. За оцінками Dragon Capital, нестача персоналу на ринку праці становить 15−20% через виїзд громадян за кордон, мобілізацію та небажання частини людей працювати офіційно. Це призводить до зростання зарплат на 20−25% на рік, а рівень оплати праці у доларах і євро вже перевищив довоєнні показники, що тисне на собівартість виробництва.

Нагадаємо, Експерти ЦЕС спільно з German Economic Team звернулися до провідних українських та міжнародних аналітичних команд із проханням надати свої бачення щодо ключових макроекономічних показників на кінець 2025 та 2026 року. Згідно з прогнозами, ВВП у 2026 році зросте до 2,4%, курс буде на рівні 43,2 грн/$, хоча середньорічний прогноз МВФ є песимістичнішим — 45,5 грн/$, а інфляція має сповільнитися до 6,6%. Детальніше розповідаємо тут

