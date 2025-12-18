Як правильно закрити валютний рахунок Сьогодні 08:02 — Фінтех і Картки

Як правильно закрити валютний рахунок

Закриття валютної картки в банку потребує не лише подання заяви, а й правильної підготовки. Щоб уникнути неочікуваних списань, помилок у розрахунках або подальших зобов’язань перед банком, варто заздалегідь виконати кілька обов’язкових кроків.

Перед поданням заяви бажано переконатися, що на валютному рахунку немає залишку коштів. Це спростить процедуру та прискорить остаточне закриття.

Після виконання підготовчих дій можна переходити безпосередньо до процедури закриття валютного рахунку.

Звернення до банку

Перший крок — звернутися до свого або найближчого відділення банку та подати письмову заяву про закриття карткового або поточного рахунку. У заяві необхідно зазначити прохання:

закрити картковий або поточний рахунок разом із прив’язаною до нього карткою;

здійснити остаточний розрахунок і видати залишок коштів у касі готівкою;

відключити всі автоплатежі та заблокувати подальші списання за реквізитами картки (за наявності такої опції в банку).

Останній пункт є особливо важливим у випадках, коли картка використовувалася за кордоном і могла бути скомпрометована. Без блокування можливих списань існує ризик, що шахраї надсилатимуть запити на оплату вже після подання заяви.

Підтвердження закриття рахунку

Після завершення процедури варто попросити працівника банку видати довідку, яка підтверджує факт закриття рахунку та відсутність будь-яких фінансових зобов’язань клієнта перед банком.

Фіксація подання заяви

Заяву про закриття рахунку доцільно оформлювати у двох примірниках. Один із них передається працівнику банку для реєстрації, а другий залишається у клієнта з вхідним номером і датою прийняття. Це слугуватиме підтвердженням того, що закриття рахунку було ініційовано в конкретний день і після цього жодні операції за ним не здійснювалися.

Детальніше про те, на що звернути увагу перед поданням заяви та після закриття рахунку, читайте у статті за посиланням.

